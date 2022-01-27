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日本節目調查最輕鬆賺錢職業TOP 5 養甲蟲排第4

香港01 / 撰文： 邵蔚昀
圖／ingimage
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爲了賺錢就一定要付上很多時間和勞力?想知道有甚麽工作可以讓你消耗最少卡路里但依然可以賺大錢？最近日本綜藝《バラまき！！〜新データ調査バラエティ〜》製作了可以輕鬆賺錢的職業排行榜，從睡眠時間、年薪、消費卡路里三方面分析。其中綜合排名最高職業的平均年薪竟然可以達到8085萬円（大約台幣200萬），到底是那個職業呢？

爲了分析各種職業的輕鬆度，《バラまき！！〜新データ調査バラエティ〜》製作組利用Apple Watch的功能量度30種不同人氣職業的睡眠時間和消費卡路里，再調查他們的平均年薪，各方面列出排行榜。最後整合3個排行榜製作綜合既輕鬆又能賺錢的職業排行榜。

低卡路里消耗排行榜

第一位：鍬形蟲養殖

第二位：輕小説作家

第三位：漫畫家

第四位：電競選手

第五位：美甲師

睡眠時間排行榜

第一位：金匠

第二位：運動教練

第三位：保姆

第四位：消防員

第五位：輕小説作家

平均年薪排行榜

第一位： YouTuber

第二位：輕小説作家

第三位：鍬形蟲養殖

第四位：律師

第五位：電競選手

輕鬆賺錢職業綜合排名

第一位： 輕小説作家

第二位： 消防員

第三位： 建築師

第四位：鍬形蟲養殖

第五位：木匠

最後衛冕輕鬆賺錢職業排行榜第一位的是輕小説作家！看到以上排行榜大家有沒有萌生轉行的念頭呢？又有沒有上榜的人士想要反駁結果呢？不妨留言分享你的想法吧！

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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