6歲前就被狼父性侵 妙齡女勇敢揭發對方惡行

澳洲18歲女子妮可（Nicole，化名）6歲前就一直受到親生父親理查（Nicole，化名）性虐待，雖然理查因此入獄服刑，出獄後卻成為喪母妮可的監護人，並再次對妮可伸出魔爪。妮可日前決定打破沉默，講述她的故事，希望告訴其他性虐待倖存者，他們並不孤單。

妮可說她從很小就開始遭受理查的性虐待，但當時太小不知道那是怎麼回事，直到有一次跟友人提起，才揭發理查的惡行，被蒙在鼓裡的母親為此感到相當自責，決定好好保護女兒。無奈10年前，32歲的母親死在自家草坪上，當時快滿9歲的妮可世界瞬間崩塌。

妮可和她2個兄弟在母親死後搬去與外婆同住，等待理查的判決結果。同年理查在法院被判處4年6個月有期徒刑，不得假釋期為2年6個月。

就在妮可展開新生活後幾年，理查2015年從監獄假釋並找到她的電話號碼打給她，她立刻掛上希望忘記過去的惡夢。理查2018年發臉書訊息給妮可，為他的變態罪行道歉，並聲稱他已經「改變」。

妮可起初存疑，最終理查說服了她，還建議妮可搬來與他和新伴侶同居。當時常與外婆大吵的妮可開始動搖，最終理查重新獲得妮可的監護權，2018年父女再度同居。

妮可最初和理查及繼母相處融洽，但好景不長，理查在妮可搬來的1個月後，開始脅迫妮可每天提供她3到4張裸露身體的照片，不然就不給妮可飯吃或是要趕她出門。

後來理查及繼母分手，父女搬進了新家，性虐待升級為性侵，從每週1到2次演變成每天1次。

妮可說：「我當時很想自殺，覺得自己別無選擇。如果我拒絕和他做任何事，他會生氣並開始大吼大叫。他會買寵物、大麻這些東西給我，當我的獎勵。」後來理查的魔爪甚至想伸到妮可的朋友。

妮可為了保護朋友，決定揭發理查的真面目，最終理查認罪被判處12年監禁，2028年6月才能獲得假釋。

妮可現在和繼母同住，並致力幫助有相似經歷的年輕人。她希望將來成為犯罪心理學家，研究像理查這樣的犯罪者大腦運轉的模式。

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