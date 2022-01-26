市售美白產品 加劇歧視且傷身

一白遮三醜？多元化浪潮、「黑人的命也是命」運動等活動日漸高漲，美白商業的產值卻不減反增，預計在2026年達到118億美元產值。但大多美白產品內含有害的化學物質，可能造成腎臟問題、癌症等損害；且學者指出，美白文化不僅根植於殖民主義與奴隸制度，更與現今多元審美的訴求衝突。

亞太地區是美白大戶

《CNN》報導，偏好白皮膚的大眾審美依舊強勢，2020年美白產業市場估計有80億美元的規模，且產值預計六年內增加到118億美元的產值。而從2018年的資料來看，亞太市場是皮膚美白的主力，光此區就占了美白市場收益的54%。

其中，印度更存在「白雪公主／白馬王子」情結，在印度報紙上，可以看到將近三分之一的徵婚廣告都提到「皮膚白皙」的要求。市場調查公司曾估計，印度每年銷售五億美元以上的美白產品，超過250噸的美白霜。

殖民文化、有害物質

在許多地區中，淺色的膚色象徵的更高的財富與地位，更影響到教育、就業機會。《哈佛大學研究》指出，在美國，相較膚色較淺的非裔民眾，皮膚更黑的非裔人士社經地位較低，打官司更容易得到負面的判決結果，擔任公職的可能性也較小。有學者指出，這種關聯性可以追溯到殖民主義與奴隸制度，因為勞動工作者多在艷陽底下工作，導致膚色相較深沉。

但大多數皮膚美白產品都含有有毒成分，包括類固醇、對苯二酚與汞。其中，過度使用類固醇可能導致局部類固醇濫用，產生膿皰、皮疹等副作用；而對苯二酚則被美國當局是為致癌物質，在許多國家都有對此物質祭出禁令。

汞也是毒性極強的重金屬，但在多國的美白產品中都有超標使用的現象，可能對腎臟與肝臟造成損害。





大多數皮膚美白產品都含有有毒成分。示意圖。(網路截圖)

政治正確的行銷

針對上述對美白產品與文化的批評，化妝品與日用品公司資生堂（Shisheido ）回應表示，「我們產品是透過限制黑色素，減少老年斑和雀斑生成，而非直接針對皮膚進行美白。」該公司更表示，「我們不銷售美白產品，也不推薦美白。」

拜爾道斯夫（Beiersdorf）則回應表示，「已進行深入審查產品供應與行銷的影響，並任命外部委員會向旗下的妮維雅（NIVEA）提供建議，將以多元化與包容性的方式向各個市場的消費者推銷產品。」

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