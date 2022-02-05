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少女焦慮吃髮喊肚痛 開刀挖出巨大橄欖球般「頭髮毛球」

聯合新聞網 / 綜合報導
少女胃部挖出橄欖球大小的「頭毛球」。圖／取自liverpoolecho
少女胃部挖出橄欖球大小的「頭毛球」。圖／取自liverpoolecho

英國13歲少女梅麗莎（Melissa Williams）去年10月肚痛難耐，醫生從她的胃取出了4團巨大毛球，最大的直徑為8到10公分，和在一起就跟橄欖球一樣大。

梅麗莎的母親賈姬（Jackie Williams）表示：「她過去3年在學校遭受非常嚴重的霸凌，當她感到焦慮時，會吃自己的頭髮。」

賈姬說起先他們發現梅麗莎食慾不振、體重掉了大約6公斤，不太吃東西。後來梅麗莎常要求不去上學，每週都是同一天說身體不舒服，賈姬推測梅麗莎不喜歡那天的某一堂課。

賈姬和丈夫帶著梅麗莎過去一年進出醫院求診，有一天梅麗莎腹部疼痛加劇轉診到兒童醫院。

醫生發現梅麗莎的胃很柔軟，照了X光看到有東西在裡面，但不確定是什麼。醫生緊急為梅麗莎動手術，將胃裡的毛球切成4塊取出。梅麗莎手術後住院2週返家，但後續又因3次感染而住院。

梅麗莎獲得兒童和青少年心理健康服務（Child and Adolescent Mental Health Services）協助，目前有時還是會拔頭髮，但已不會吞下肚了。

賈姬提醒家長注意毛石腸梗阻症候群（Rapunzel syndrome，吃毛髮所造成的人類消化道疾病）的症狀：「父母應該注意孩子體毛的變化，不只是頭髮，睫毛或眉毛也可能與之相關。飲食、身體疾病和胃痛等任何變化也都可能是症狀。」

手術 霸凌

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