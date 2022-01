出櫃神父領軍德國天主教百位成員 發起「LGBTQ」反歧視運動

德國天主教125名出櫃的神父和員工,本月23日發起了一場運動,要求天主教體制停止歧視LGBTQ族群。

運動發起者包括前任和現任神父、教師、教會管理者和志工,全都自稱為同性戀和酷兒。他們訴請教會考慮他們的要求,並避免以「過時的教義陳述」探討性和性別的議題。

運動發起者以「在教會出櫃」(OutInChurch)為名,在社群平台倡議7大訴求包括他們要沒有恐懼地生活及工作、參加教堂活動及就職都不會受到歧視。

他們認為性取向絕不能是違反忠誠度或遭解僱的理由,並要求教會根據「神學和人類科學發現」修改關於性的陳述。他們還呼籲主教代表教會,為史上對人們的歧視行為負責。

天主教會最高權力機構梵蒂岡去年裁定,神父無法祝福同性結合,這種祝福是無效的。該裁決重新引發了對此議題的爭論,在德國某些地區造成相當大的反彈。德國教皇高級顧問、慕尼黑紅衣主教馬克思(Cardinal Reinhard Marx),去年公開祝福同性結合。

在德國和美國,教區和牧師也開始祝福同性結合,越來越多人呼籲主教將同性婚姻制度化。然而梵蒂岡信仰教理部(Congregation for the Doctrine of the Faith )明確裁定不允許這種做法。

教皇方濟各補充,這樣的裁示「並非不公正的歧視,而是提醒人們婚姻聖事禮儀儀式的真理。」