快訊

正午台中東區鬧糾紛 一人頭部中槍倒地、已無呼吸心跳

試用期「自我感覺良好」被資遣 留美碩士告第一銀行敗訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出櫃神父領軍德國天主教百位成員 發起「LGBTQ」反歧視運動

聯合新聞網 / 綜合報導
德國天主教125位成員發起「LGBTQ」反歧視運動。圖／取自instagram
德國天主教125位成員發起「LGBTQ」反歧視運動。圖／取自instagram

德國天主教125名出櫃的神父和員工，本月23日發起了一場運動，要求天主教體制停止歧視LGBTQ族群。

運動發起者包括前任和現任神父、教師、教會管理者和志工，全都自稱為同性戀和酷兒。他們訴請教會考慮他們的要求，並避免以「過時的教義陳述」探討性和性別的議題。

運動發起者以「在教會出櫃」（OutInChurch）為名，在社群平台倡議7大訴求包括他們要沒有恐懼地生活及工作、參加教堂活動及就職都不會受到歧視。

他們認為性取向絕不能是違反忠誠度或遭解僱的理由，並要求教會根據「神學和人類科學發現」修改關於性的陳述。他們還呼籲主教代表教會，為史上對人們的歧視行為負責。

天主教會最高權力機構梵蒂岡去年裁定，神父無法祝福同性結合，這種祝福是無效的。該裁決重新引發了對此議題的爭論，在德國某些地區造成相當大的反彈。德國教皇高級顧問、慕尼黑紅衣主教馬克思（Cardinal Reinhard Marx），去年公開祝福同性結合。

在德國和美國，教區和牧師也開始祝福同性結合，越來越多人呼籲主教將同性婚姻制度化。然而梵蒂岡信仰教理部（Congregation for the Doctrine of the Faith ）明確裁定不允許這種做法。

教皇方濟各補充，這樣的裁示「並非不公正的歧視，而是提醒人們婚姻聖事禮儀儀式的真理。」

德國 神父 同性婚姻 梵蒂岡 方濟各 同性戀

延伸閱讀

擺脫父權癡迷！英推新法 禁處女膜重建手術和貞操測試

「我們本來就是變來變去」選民心海底針 韓國年輕人看總統大選

瘋狂女粉絲跟蹤一年多 要當蘋果執行長室友

妻在女兒1歲半時出櫃 他泣訴不知如何面對「內心很複雜」

相關新聞

影／網紅媽媽秀三胞胎「獨特」孕肚 網友：RESPECT

丹麥一名女子在IG以圖文詳實記錄自己懷孕35周的過程，也因為她懷上的是三胞胎，一系列「獨特」的孕肚照片讓眾多粉絲吃驚到說...

擺脫父權癡迷！英推新法 禁處女膜重建手術和貞操測試

英國政府計畫禁止處女膜重建手術與貞操測試，並將其定為刑事犯罪，護理和心理健康國務部長基根（Gillian Keegan）...

出櫃神父領軍德國天主教百位成員 發起「LGBTQ」反歧視運動

德國天主教125名出櫃的神父和員工，本月23日發起了一場運動，要求天主教體制停止歧視LGBTQ族群。

從二戰集中營、多年圍攻戰火中倖存！97歲傳奇婦人逝世

據波士尼亞猶太社區的代表表示，一名曾經歷1990年代「奧斯威辛集中營」（Auschwitz Death Camp）和「薩...

奪美軍220億美元合約的微軟AR眼鏡 還不能投入作戰

根據五角大廈的測試辦公室，微軟（Microsoft）為美軍開發的新款多功能AR眼鏡雖展現潛力，但還沒做好投入實戰部署的準...

2022全球最佳退休地點排名曝光 前5名有4個在中南美洲

國際生活雜誌本月公布「2022年世界最佳退休地點」排行榜，巴拿馬獲得冠軍，且前五名中除了第四名的葡萄牙，另四個皆位於中南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。