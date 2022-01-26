影／網紅媽媽秀三胞胎「獨特」孕肚 網友：RESPECT

丹麥一名女子在IG以圖文詳實記錄自己懷孕35周的過程，也因為她懷上的是三胞胎，一系列「獨特」的孕肚照片讓眾多粉絲吃驚到說不出話來。

LADbible與每日郵報報導，定居丹麥首都哥本哈根的網紅媽媽米雪拉（Michella Meier-Morsi）跟先生馬克之前已育有2名女兒，15日經由剖腹產喜迎三胞胎兒子查爾斯、西奧多與加百利（Charles, Theodore and Gabriel）。

據報導，當米雪拉還在懷孕時，就以分享一隻展示自己的不尋常孕肚短片而爆紅。從這隻剖腹產前一天發布的影片可見，雖然米雪拉雙手捧起大到不尋常的孕肚時顯得有些吃力，但她仍對著鏡頭開心地炫耀。

米雪拉展示孕肚的短片在TikTok同樣引發轟動，網友對她的身形深感震驚。有網友表示，「這太狂了，女人就是不可思議，但我的天哪，背痛啊」。另一位網友讚道，「我無語了！親愛的，妳是一位超級英雄！」。還有一位網友留言說，「我無話可說了…但RESPECT」。

在IG擁有26.5萬跟隨者的米雪拉表示，自己對剖腹產的前景感到「害怕」。她在更新近況的貼文寫到，自己經歷最狂野的36小時，休息時間很少，但一想到原來的四口之家將一口氣擴充成七口之家，就覺得「內心充滿幸福與愛」。

米雪拉在隨後的貼文分享分娩10天之後的產後胃部照片，並且談到身體在懷上三胞胎後受到什麼樣的影響，「它已經明顯變得比較小了，但是很重又超痛。剖腹產並不麻煩，除非我不得不咳嗽、打噴嚏或（神禁止）嘔吐」。

米雪拉告訴網友，三胞胎都狀況良好。儘管自己感到「不舒服」又「對觸摸超敏感」，同時讚揚照顧與確保自己得到「鄭重對待」的醫療人員團隊，並指醫師發現她的巨大子宮內有太多舊血，增加發炎的風險，因此她預期進行刮除手術（Scraping procedure），「看著我的身體計畫怎麼癒合將刺激又傷腦筋」。

米雪拉的IG：https://www.instagram.com/filippaophelia/

IG影片連結：https://www.instagram.com/p/CYruVewISUW/

IG照片連結：https://www.instagram.com/p/CYmWFAHLehv/

IG照片連結：https://www.instagram.com/p/CX9L6wPr7iW/