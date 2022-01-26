斯洛伐克飛行車獲適航證書 300公尺跑道就能起飛

斯洛伐克交通運輸管理局今天表示，已授予飛行車原型AirCar適航證書。這款充滿未來科技感的交通工具是由BMW引擎提供動力，僅需300公尺長跑道就能起飛。

KleinVision創辦人兼執行長克雷恩（Stefan Klein）表示：「AirCar獲得適航證書，開啟了高效飛行車量產的大門。」KleinVision是設計並製造這種空陸兩用交通工具原型的公司。

克雷恩在新聞稿中表示：「這是對於我們改變中程旅行能力正式也是最終的確認。」

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，AirCar去年6月在尼特拉（Nitra）機場和斯洛伐克首都布拉迪斯拉發（Bratislava）之間完成了35分鐘的試飛，著陸後轉換成汽車開往市中心。

AirCar是由1.6公升的BMW引擎提供動力，僅需300公尺長跑道就能起飛；它的飛行時速高達170公里，飛行距離為1000公里。

AirCar從汽車變形為飛機的過程只需要不到3分鐘，且一切都是自動化執行，因此只需要一個按鈕命令就能切換模式。

KleinVision表示，在獲得適航證書前，這款斯洛伐克飛行車必須完成70小時飛行測試、起飛降落超過200次。

KleinVision指出：「充滿挑戰性的飛行測試包括全方位的飛行和性能操作，且在飛機模式下展示驚人的靜態和動態穩定性。」

其他正在研發中的類似交通工具包括荷蘭公司PAL-V旗下能當作陸地交通工具的旋翼飛機PAL-VLiberty。根據PAL-V官網資訊，PAL-V Liberty已經獲得歐盟航空安全總署（EASA）全面認證基礎，但尚未完成最後的「符合性驗證」階段。

根據一份去年1月公布的新聞稿內容，美國特拉佛吉亞公司（Terrafugia）旗下能讓使用者駕駛和飛行的Transition也已取得聯邦航空總署（FAA）特殊輕型運動飛機適航證書。