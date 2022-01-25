日本高中生地鐵車廂勸阻吸菸 被毆10分鐘無乘客伸援

日本一班地鐵1月23日發生暴力事件，一名17歲男高中生勸告一名在車廂內吸煙的乘客後，被拳打腳踢逾10分鐘，除了他同行的朋友，沒乘客伸出援手或制止。

日本朝日電視台引述警方稱，當時少年在一班列車上勸告一名正在吸煙的男子稱：「大哥，你在抽煙吧，能不能停止（抽煙）？」

男子之後不停毆打男生，持續10多分鐘。男生同行的三名朋友試圖制止，但其他乘客沒有行動。

男生被毆後傷勢嚴重，面部骨折。

警方稱暴打男生的疑犯是任職餐廳員工的宮本一馬，現年28歲。他涉嫌在JR宇都宮線的列車上毆打一名高中二年級男生。

宮本一馬向警方承認有關指控，並稱「對方是來搞事的」。

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文章授權轉載自《香港01》