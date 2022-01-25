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拋開黑板與考卷 森林學校倡走向自然

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

學童到森林裡跑跳學知識！注重實踐與動手的新興教育模式「華德福」（Waldorf），近年於歐洲開始興起。而「森林學校」為該教育模式的實踐方式之一，讓學童在戶外玩耍中學習自然知識，目前在新加坡日本與韓國都能看到此類學校興建，學者表示，此教學模式有助於讓孩子掌握目前面對的環境挑戰，如氣候變遷與環境破壞。

華德福教育重實踐

紐約時報》報導，華德福教育的教室中充滿了藝術氣息，鼓勵學童動手做，而非不斷閱讀、背誦，關注「頭腦、心臟與手」的共同協作，根據華德福北美協會的統計，至2019年全球有超過3千間華德福校園。

其中一部分華德福教育者更注重小朋友與大自然的關係，學童們不再坐在教室學習ABC，而是遠離都市水泥叢林，在榕樹與杉木的森林中跑來跑去，嘴裡哼唱英文歌曲，「我愛山，我愛明亮的陽光。」這種「森林學校」的學習模式在亞洲愈來愈流行。

森林教育的理念自1950年代就在北歐發跡，通過遊戲與動手實作培養孩子們的學習能力。研究指出，而在大自然中玩耍不僅能培養孩子的肌力和協調能力，更能提高學齡前兒童的注意力。另一項研究表明，在操場上添加植被，會促使孩童們發明更有想像力的遊戲，並減少孩子之間的衝突。

有人批為趕流行

隨著森林學校在亞洲的盛行，目前在香港、新加坡、日本與韓國都能看到森林學校的蹤跡。對森林學校的批評則指出，此教育模式在是世界各地「快速增長」，可能導致教育者只是為了「趕流行」，而沒有考量到當地文化、氣候的不同，反而喪失了森林教育原始的理念。

新加坡教育佳奎克表示，關於氣候變化的科學和學術教育已經相當多，但學生與大自然的實際接觸卻不夠深入。他說，「從長遠來看，在森林裡待得夠久、與土地建立關係的孩子們就會尋求保護它。」

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