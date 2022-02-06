愛書成癡！女從垃圾堆救回20萬本書 穀倉和農舍塞爆快放不下

加拿大二手書店Red Cart Books老闆高迪（Myriam Gaudet）站在高聳的書堆中，幾乎快沒有立足之地。她看著1個穀倉和2間農舍裡的書海表示：「如果我不帶走這些書，它們就會送進垃圾場。」

高迪說：「希望有足夠長的時間保存這些書，直到和有緣人相遇，因為最終幾乎每本書都會有人來找它。」

高迪5年來從當地舊貨店收集了原本要被扔棄的書籍，目前已經積累了近20萬冊書。但是大部分的書都沒有編目，客戶很難找到書、書店裡3名員工也無法搜尋，儲存書的空間眼看就要不夠了，讓高迪很頭大。

高迪提到幾年前她在慈善商店圖書部門工作時就發現，捐贈的書籍若無法及時出售，就會被下架並送到垃圾場，當時有超過四分之三的捐贈書籍從未售出，相當可惜。

高迪離開那份工作後，創辦了Red Cart Books。起初她只在網上幫朋友販售4000本二手書，後來一名在慈善商店工作的前同事問她能否拿走一些待扔棄的書，就發生了變化。

高迪開始每週蒐集未售出的書籍，書越積越多，從Red Cart Books小店面裡一直放到她的農舍裡，按字母順序排列和分類。隨後她開始聯繫其他慈善商店，詢問他們是否有任何待扔棄的書籍。很快地她有來自7家慈善商店的貨源。

高迪去年12月下旬在Red Cart Books粉絲團PO文表示，她想規劃一個向大眾開放的空間，讓每個人都能悠遊書海，但礙於法律、經費限制，她還沒找到可行的方式，因此廣徵建議與解決方案。

高迪指出雖然眼前還有很多困難要克服，她仍甘之如飴：「沒有人開書店能賺錢，會從事這行是因為你喜歡書。」