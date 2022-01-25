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韋伯太空望遠鏡抵達最終目的地 距地球150萬公里

中央社 / 華盛頓24日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署今天表示，韋伯太空望遠鏡已經抵達約150萬公里外的宇宙停泊點，往解開宇宙謎題更邁進一步。美聯社 美聯社
美國國家航空暨太空總署今天表示，韋伯太空望遠鏡已經抵達約150萬公里外的宇宙停泊點，往解開宇宙謎題更邁進一步。美聯社 美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）已經抵達約150萬公里外的宇宙停泊點，往解開宇宙謎題更邁進一步。

法新社報導，美東時間下午約2時，韋伯太空望遠鏡啟動推進器約5分鐘，抵達所謂的第2拉格朗日點（second Lagrange point, L2），從那可隨時觀察近半個天空。

韋伯太空望遠鏡精巧地啟動推進器，讓韋伯整體速度增加每秒1.6公尺，足以進入L2周圍的「光環」軌道，距地球約150萬公里。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在聲明中說：「韋伯，歡迎回家！」

韋伯太空望遠鏡將在夏季展開科學任務，包括使用高解析度紅外線儀器窺探約135億年前在大霹靂（BigBang）後形成的第一代銀河景象。

在L2，韋伯太空望遠鏡圍繞太陽移動時，將與地球排在同一列上，讓韋伯的遮陽罩能保護敏感儀器免於受到熱與光的傷害。

為了讓巨大遮陽傘提供有效保護，韋伯太空望遠鏡需要太陽、地球與月亮都待在同一方向，讓冷卻那面在攝氏零下225度下操作。

韋伯太空望遠鏡去年12月25日由阿利安5型火箭（Ariane 5）發射升空，啟動推進器是望遠鏡進入太空以來的第3個機動動作。

韋伯預計耗資NASA近100億美元（約新台幣2795億元）打造，相較於歐洲核子研究組織（CERN）的大型強子對撞機（Large Hadron Collide）與前一個太空望遠鏡哈伯（Hubble Space Telescope），是史上最昂貴的科學平台之一。

哈伯是繞著地球軌道運轉，而韋伯將在太空稱為拉格朗日點的地區繞行，那裡的太陽與地球引力將因公轉系統的離心力取得平衡。

拉格朗日點理論是由義大利裔法國籍數學家拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）提出，按推論在由兩大天體構成的系統中，會有5個拉格朗日點，擺在其中一點上的物體可維持穩定，不會掉入太陽與地球的重力井，僅需要一點燃料就可以調整。

韋伯不會精準待在L2上，而是會以類似地球與月球的距離，以「光環」形式圍繞L2運行，每6個月完成一個循環。

這將可讓韋伯太空望遠鏡維持熱穩定，並從太陽能板發電。

歐洲太空總署（European Space Agency）的赫雪爾（Herschel）太空望遠鏡與普朗克（Planck）衛星和NASA的威爾金森微波各向異性探測器（WilkinsonMicrowave Anisotropy Probe）等任務之前都到過L2。

韋伯到達L2的位置也能讓望遠鏡持續透過深太空通訊網（Deep Space Network）與地球溝通。深太空通訊網是由澳洲、西班牙與美國加州三大天線形成的網絡。

本月初，NASA完成展開韋伯巨大黃金鏡片的程序，將蒐集宇宙開始擴張後，在數百萬年間形成的第一代恆星與銀河發出的紅外線訊號。

韋伯太空望遠鏡的任務也包括研究稱為系外行星的遙遠星球，以判定系外行星的來源、演化與適居性。

韋伯的下一步包括校準望遠鏡的光學儀器與科學儀器，預計將在6月或7月傳回第一批影像。

太空 NASA 美國

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