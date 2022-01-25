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全球最凍馬拉松！零下53度跑到眼眉結霜 有個地方令跑手脫光衣服
上星期六（22日）在俄羅斯遠東地區的雅庫特（Yakutia），舉行了一場世界最寒冷的馬拉松比賽，65名跑手在攝氏零下53度的環境下比賽。儘管他們都穿上厚厚的衣物包裹全身，但眼眉及眼睫毛都跑到結霜。贏得男子組冠軍的選手跑出3小時22分鐘的成績。還有跑手在嚴寒下脫光衣服衝落溫泉。
除了俄羅斯的本土跑手外，還有阿聯酋、美國及白羅斯的參加者遠道而來，共65人參賽。他們攝氏零下53度的嚴寒下作賽，任職老師的Vasily Lukin以3小時22分成為男子組全馬冠軍，而女子組得主就由本地人Marina Sedalischeva以4小時9分贏得錦標。
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文章授權轉載自《香港01》
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