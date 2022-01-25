男辯稱性侵純屬「夢遊行為」 陪審團5小時即判定有罪

英國33歲男性哈特（Mark Hart）本月21日在法庭上自稱患有「睡眠性交症（sleep sex、sexsomnia，患者在睡眠中進行性行為）」，不知自己在夢遊中性侵了一名婦女，因此不認罪。陪審團最終裁定他有罪，將面臨9年徒刑。

法官表示，2019年哈特在一名婦女熟睡時襲擊她，造成對方身心受創。辯護律師米切爾（Tom Mitchell）則辯稱，哈特患有「睡眠性交症」才做出失序行為，哈特接受了2名醫生的檢查確診，童年也曾夢遊。

米切爾說：「如果睡眠性交症這個解釋成立，哈特就不會有罪，因為人如果不知道自己睡著時在做什麼，就不用為自己的行為負責。」

但陪審團只花了5個小時就裁定哈特犯有強姦罪，他除了要入獄服刑，還得簽署性犯罪者登記冊。

高級檢察官妮爾森（Sarah Nelson）指出：「哈特因性侵熟睡的受害者而被判刑。雖然他辯稱對自己的行為一無所知，但陪審團根據多名證人的證據得知，他在襲擊受害者時非常清楚自己在做什麼。」