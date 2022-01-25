屍騙！伯伯死後遭「扶進」郵局領錢 職員揭有詐2男棄屍速逃

騙徒手法層出不窮，近日愛爾蘭有不犯份子竟以老人家的屍體作為「工具」，企圖詐騙養老金！事發於愛爾蘭小鎮卡爾洛（Carlow），2名男子於上周五（21日）攙扶着1名伯伯的屍體，假裝他「親赴」郵局領取款項，但最終被民眾和職員揭穿，2男見事敗，竟直接棄屍落荒而逃。

事發於愛爾蘭小鎮卡爾洛，1名男子在上周五（21日）早上11時許到當地郵局，試圖替1名老人家代領養老金，但郵局職員稱必須是本人親自領取；男子離開後不久，連同2名男子回到郵局，其中1人為年約60多歲的伯伯。

據報2名年輕男子一直扶着伯伯，並聲稱他是領取養老金的當事人，惟郵局中有民眾察覺到伯伯的行動怪異，立即通知職員，2名騙徒見形勢不妙，立即拋下伯伯逃跑，此時眾人才發現遺下的伯伯已明顯死亡。

警方調查後，指伯伯已離世一段時間，生前居於郵局附近，當局將進行解剖調查死因，亦會翻查郵局閉路電視片段，以追查騙徒身份。

延伸閱讀：

七旬伯伯露宿街頭 雨中執膠樽換餅乾充饑 銀杏館職員贈飯卡送暖

79歲伯伯去髮廊學用捲髮器 感人原因曝光惹哭網民：好甜蜜呀！/a>

文章授權轉載自《香港01》