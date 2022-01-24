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不滿妻子鬧離婚回娘家 男怒殺岳母「血濺玄關」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位男子疑似不滿離婚，在住家門口殺害自己的岳母。示意圖，非新聞事件圖。圖片來源／ingimage
日本一位男子疑似不滿離婚，在住家門口殺害自己的岳母。示意圖，非新聞事件圖。圖片來源／ingimage

日本近來發生一起兇殺案，茨城一位名為小谷朋子的女性，於17日中午左右在返家時，在玄關遭到兇手襲擊，脖子被狠刺數刀後身亡。而痛下殺手的人，竟然是小谷的女婿。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，兇嫌名為兒玉大地，他刻意埋伏在小谷家的玄關，等待對方回來就進行攻擊。雖然小谷的女兒呼叫救護車搶救，但仍在事件發生後約一小時宣告不治。警方隨即找到了兒玉，過程中沒有遭到對方的任何抵抗，審問時也都侃侃而談，從兒玉的態度中感受不到一絲反省的愧疚。

附近的住戶表示，在事件發生前幾天，小谷的女兒帶著孩子回娘家。以往女兒回家時都是搭乘自家的車來，這次車庫內卻沒看到車子。加上事發前，曾聽到小谷家中發生爭執，且疑似聽到和「離婚」相關的內容，因此不排除小谷的女兒是獨自逃回娘家，並因為離婚問題引發了丈夫的殺機。

鄰居們指出，被害者是位開朗、親切的人，曾經幫忙照顧超過90歲的老爺爺，面對家庭主婦詢問該孩子養育方面的事情，也大方分享自己的經驗談。沒想到像這樣的好人卻慘遭不幸，令眾人相當震驚。

日本 離婚

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