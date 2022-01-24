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媽媽開車上高速公路突昏迷 機智少年「想起叔叔教的話」救了大家

聯合新聞網 / 綜合報導
13歲少年(左)在媽媽昏倒時，秒握住方向盤駛向路肩。他同行的同學(右)在後座提供建議。圖／取自bbc
13歲少年(左)在媽媽昏倒時，秒握住方向盤駛向路肩。他同行的同學(右)在後座提供建議。圖／取自bbc

英國女性卡特琳（Catrin）本月底開車上高速公路時突然暈倒，坐在副駕駛座的13歲兒子哈里（Hari）急中生智，秒握住方向盤駕車到路肩。卡特琳事後被送往醫院，現已無大礙。

哈里回想起當時情景表示：「我們沿著高速公路開了大約1公里多。坐後座的同學狄倫（Dylan）要我在停車時打開警示燈，並拉上手煞車。」

哈里說：「我不會開車，只是想到叔叔在農場裡跟我說的話。這可能會釀成一場事故，因為我們正開在通往另一條路的匝道上。」

當汽車停下來時，哈里下車揮手求援，迪倫則打電話給哈里的父親。

狄倫讚許哈里的敏捷反應：「他很快就抓住方向盤開到路肩。我們倆都很震驚。學校裡的每個人都在問我們事情經過。」

學校校長戴維斯（Morgan-Davies）也認為兩人表現可圈可點：「他們是足球場上的明星，也是這種危急情形下的英雄。他們的反應非常超齡。」

高速公路

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