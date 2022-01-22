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南韓甜美網紅拍片秀「高超絕技」 做西瓜甜品卻讓網友驚呆了
清涼的西瓜甜品配上清涼的衣著，竟然會負負得正激發熾熱的氣氛！韓國美女模特兒兼YouTuber網紅Velvet（IG：velvet_tube）早前在頻道上分享，只要以簡單做削皮及雕刻的步驟，即可將完整的西瓜製作成可愛造型的甜品。
不過，影片中最吸引網友目光的似乎並非成品，而是Velvet身穿的低胸上衣，在鏡頭前大曬好身材，將網友們的目光從甜品帶到其漂亮的蛋臉與身材上，有人更留言形容她比甜品更甜！
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文章授權轉載自《香港01》
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