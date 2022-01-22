「破億」美貌！28歲網紅拍性感照賣NFT 短短一周交易量超驚人
NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）近日突然冒起，新加坡28歲網紅Irene Zhao（IG：b1gqing）將自己的不同照片，包括性感照，加工成名為「IreneDAO」的NFT出售，成功引起關注之餘亦都賣個滿堂紅，1周內已經成功累積超過5100萬港元（1億8千萬台幣）的交易額，十分誇張！有指Irene Zhao原本的職業與礦業金融商品有關，網紅事業亦都只是兼職，至去年底才轉行投身區塊鏈產業，為成Konomi Network的市場總監。
「IreneDAO」的NFT系列有1107個作品，可以用於進入IreneDAO社群「創世部落」（Genesis Tribe），上周五（14日）開始交易時的起始價格為0.26個以太幣（約1.6萬台幣）。據NFT交易平台「OpenSea」資料中可見，截至今日（19日）上午11時許，「IreneDAO」的NFT系列至今已經累積約2100個以太幣（約1億3千萬台幣）的交易額，日均交易額亦達到約860萬元，比起不少股票的每日交易額還要多。該系列至今的每宗交易平均價格為0.9745個以太幣（約6.3萬台幣），比原價大升超過2.7倍。
IreneDAO NFT系列以她本人為作品主角，將自己的照片去除背景後配上不同文字製作成圖片。系列中的圖片有不同風格，有身穿普通便服、有身穿長裙、有身穿運動服，更不乏性感風格。Irene Zhao在twitter中提到，她本人並不會直接從賣出「IreneDAO」的NFT中得益，因為所有利潤將會撥入社群，「這全都是為了人們」。
Irene Zhao的instagram有超過38萬名粉絲，平時她都會分享自己的日常生活，上載漂亮的個人照片，當然亦都包括福利照。
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文章授權轉載自《香港01》
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