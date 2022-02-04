兩個月大嬰兒被丟冷凍庫、射空氣砲 惡父狡辯「只是惡作劇」

俗話說「虎毒不食子」，然而在日本，卻有一位狠父多次虐待自己還不滿一歲的嬰兒，造成孩童出現骨折等嚴重傷勢。然而這位父親的動機，居然只是覺得好玩而已。

根據日本媒體「日刊現代」報導，一位住在大阪的42歲男子西岡龍司，因為涉嫌虐待幼兒遭到警方逮捕。去年四月，西岡在全家一起到福岡玩的時候，突然一時想要惡作劇，就把只有兩個月大，還在襁褓內的次子放進冰箱及冷凍間，還特意關上門拍攝畫面。雖然妻子和長子也都在同個房間，但因為空間寬敞的關係，並沒有察覺到異樣。

然而，這不是西岡第一次虐待次子。自從去年三月以來，西岡就曾把次男丟在桌上，任由嬰兒趴在那哭了快四分鐘，而西岡只在一旁錄下整個過程。或是故意操作遙控直昇機在周圍盤旋，使得直昇機的螺旋槳誤傷了嬰兒。也曾經趁著次男在餵奶時，用吹飛灰塵的器具對次子發射「空氣砲」。有幾次西岡一邊虐兒一邊拍片時，還能聽到妻子要求他停止的聲音。

去年八月，西岡的次子被診斷出左大腿部、肋骨等許多地方都有骨折的現象，被兒童保護機構判斷可能有遭受虐待的嫌疑。警方於是前往搜查，從西岡的手機、電腦發現了許多虐兒的檔案，才察覺這位父親就是兇手。特別是嫌犯在去年三月時，才在社群網站上PO文分享自己喜獲麟兒，未料從那時開始，其實就已經在虐待這個新生命。