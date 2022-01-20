印度一比特犬瘋咬男童 狗主人冷血旁觀原因曝光

愛犬在街上咬人，主人竟站在高處「看Show」？印度北方邦日前瘋傳有男童被鄰居比特犬狠咬的影片，男童被狗隻壓在地上緊咬腳部，有女子出手拉開狗隻未果，後有男子上前用板球棍打狗，牠終於鬆口。影片拍到狗隻走回大宅內，原來狗主一直在露台上觀看。

事件令網民心寒，認為其主人要負責。警方調查後已拘捕3名男子，其中1人是比特犬的主人，消息指男童家人和狗主人一家起爭執，當時疑是狗主人指示愛犬去咬傷男童，男童家人上門對質時，狗主人連同哥哥及姪子更涉嫌毆打男童家人，目前2人被捕、1人在逃。

事發於北方邦諾伊達（Noida）達德里區（Dadri）的巴達爾普爾村（Badalpur），出事影片攝於上周五（14日），近日在網上瘋傳。影片中有隻比特犬撲倒1名男童，2名女子接近想幫忙，其中1名女子拉開狗隻未果。現場有多人圍觀，之後有2名男子走近，其中1人用板球棍攻擊狗隻，牠終於放開男童，慢慢走回附近大宅，而鏡頭一轉，大宅露台有名男子在觀看咬人過程，網傳正是狗主本人，片長45秒，狗主完全無阻止愛犬傷人。

原本有印媒引述當地人指那隻是洛威拿犬，平日被主人拴在院子內，但後來多名網民指這其實是比特犬。印度警方指事發後調查了3名涉案人士，證實當時在露台上觀看的人，正是40歲狗主Ravinder Singh。網民形容一開始以為救人女性是狗主人，未料看到最後才知另有其人，「主人應該負責，比特犬主人明顯未有訓練好自己的狗」，更有網民說自己是愛犬人士，但以當時情況她可能會大力踢狗令牠鬆口。

不過，事件可能完全屬於「人為」。警方消息指，事件起因是該名10歲男童的家人和狗主一家起了爭執，故狗主才讓愛犬去攻擊男童。事後男童的叔叔去狗主門口投訴，要求下樓對質，其間狗主本人、其50歲兄長Jagat Singh及27歲姪子Saurabh Singh惡言相向，更涉嫌毆打男童家人。

警方現時已捕捉了狗主人及姪子，其兄長仍然在逃。涉事比特犬在警方到場前已被狗主人轉送到親戚家中，3名疑犯將被控對動物過失行為、侵入罪、傷害罪及故意造成傷害罪。印媒指，由於比特犬個性兇猛，許多人不會當作家養寵物，但當地至今未有法例規管可飼養的比特犬品種。

延伸閱讀：

1歲童遇溺命危 懷胎4月護士跪地半小時搶救 網民：最美白衣天使

比特犬咬死3歲男童面臨人道毀滅 一個溫馴舉動促過千網民請願

文章授權轉載自《香港01》