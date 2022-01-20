法國禁民眾戴頭巾 引發各界抨擊
「醜惡的伊斯蘭恐懼症！」法國近期通過法規，限制民眾在體育場所配戴頭巾，官員補充說，該法規是害怕頭巾會危及運動員安全。但外界質疑，頭巾禁令是針對出自於再殖民、父權的慾望，試圖將穆斯林女性塑造成可以操弄的旗子，更指責相關法案相當仇外且歧視。
法國祭頭巾禁令
《半島電視台》報導，法國參議院投票禁止在體育場所戴頭巾（Hijab，伊斯蘭女性出門時包裹於頭部的布巾），該法案由右派組織Les Republicains提出，最後以160票贊同、143票反對通過，目前仍在進行協商的過程。參議員補充說，因為佩戴頭巾可能會危害到運動員在訓練時的安全。
但外界質疑，法案會通過肇因於政府向來對伊斯蘭極端主義的強硬態度。如法國於去年曾「通過禁止18歲以下的女孩在公共場合戴頭巾」的法案；法國足球協會一反國際足協允許運動佩戴頭巾的規定，禁止該國女子足球員配戴「顯眼的宗教符號」。
《時代雜誌》報導，法國政界人士認為，「限制宗教象徵意義的法律」實際上賦予了婦女權力和公共安全，但伊斯蘭女性則反駁說，這些法律不僅仇外，還很歧視，更抨擊是「醜惡的伊斯蘭恐懼症」。
不見容的穆斯林
法國對於該國文化與社會有著高度的認同感，不接受多元文化主義。且隨著近年來伊斯蘭極端分子的恐怖襲擊和極右翼政治的興起後，這個傾向變得更加強烈，法國穆斯林受到的歧視也愈來愈多。
2019 年的報告發現，法國 44.6% 的人認為穆斯林對法國的民族認同構成威脅；而同年的政府調查顯示，約有42%的穆斯林表示，他們因為宗教而遭受歧視。世界頭巾日創辦人納茲瑪說，「法國擬議的頭巾禁令是對穆斯林女性的誹謗與歧視。」
麥吉爾大學哲學系副教授艾莉雅說，這些法案實際上是國家在控制女性可以穿什麼、要以什麼方式出現在公共場合，完全是出自於殖民主義、父權的慾望，妄想將穆斯林女性塑造成可以操弄的棋子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言