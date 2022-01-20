法國禁民眾戴頭巾 引發各界抨擊

「醜惡的伊斯蘭恐懼症！」法國近期通過法規，限制民眾在體育場所配戴頭巾，官員補充說，該法規是害怕頭巾會危及運動員安全。但外界質疑，頭巾禁令是針對出自於再殖民、父權的慾望，試圖將穆斯林女性塑造成可以操弄的旗子，更指責相關法案相當仇外且歧視。

法國祭頭巾禁令

《半島電視台》報導，法國參議院投票禁止在體育場所戴頭巾（Hijab，伊斯蘭女性出門時包裹於頭部的布巾），該法案由右派組織Les Republicains提出，最後以160票贊同、143票反對通過，目前仍在進行協商的過程。參議員補充說，因為佩戴頭巾可能會危害到運動員在訓練時的安全。

但外界質疑，法案會通過肇因於政府向來對伊斯蘭極端主義的強硬態度。如法國於去年曾「通過禁止18歲以下的女孩在公共場合戴頭巾」的法案；法國足球協會一反國際足協允許運動佩戴頭巾的規定，禁止該國女子足球員配戴「顯眼的宗教符號」。

《時代雜誌》報導，法國政界人士認為，「限制宗教象徵意義的法律」實際上賦予了婦女權力和公共安全，但伊斯蘭女性則反駁說，這些法律不僅仇外，還很歧視，更抨擊是「醜惡的伊斯蘭恐懼症」。

不見容的穆斯林

法國對於該國文化與社會有著高度的認同感，不接受多元文化主義。且隨著近年來伊斯蘭極端分子的恐怖襲擊和極右翼政治的興起後，這個傾向變得更加強烈，法國穆斯林受到的歧視也愈來愈多。

2019 年的報告發現，法國 44.6% 的人認為穆斯林對法國的民族認同構成威脅；而同年的政府調查顯示，約有42%的穆斯林表示，他們因為宗教而遭受歧視。世界頭巾日創辦人納茲瑪說，「法國擬議的頭巾禁令是對穆斯林女性的誹謗與歧視。」

麥吉爾大學哲學系副教授艾莉雅說，這些法案實際上是國家在控制女性可以穿什麼、要以什麼方式出現在公共場合，完全是出自於殖民主義、父權的慾望，妄想將穆斯林女性塑造成可以操弄的棋子。

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