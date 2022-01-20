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日甜美網紅天天收死亡威脅 精神崩潰連遇粉絲都「以為要殺我」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網紅中町綾表示過去曾收到不明人士的死亡威脅，弄得她身心俱疲。圖擷取自IG
日本網紅中町綾表示過去曾收到不明人士的死亡威脅，弄得她身心俱疲。圖擷取自IG

現代網路方便，許多人在社群網站上打響名聲，成為粉絲眾多的網紅。不過也正因為出名了，難免會遇上行為脫序的人糾纏。最近一位日本網紅，就因此遇上了一件令她提心吊膽的事。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，YT頻道有超過100萬名訂閱者，也和哥哥合組「中町兄妹」的日本網紅「中町綾」，近日在自己的頻道中公開一部影片，談到曾經有一位黑粉，每天都寄送DM過來，內容都在咒罵她「真的請你去死」或「我會去殺了你」等等內容，讓她看了十分不安。

中町表示，當時她因為這樣，開始懷疑起路上所有看到的人，讓她外出時總是提心吊膽，覺得陌生人都不能信任。她很好奇，對方為什麼會有如此負面的想法，但是百思不得其解，只能一直活在恐懼的陰影中。

中町指出，那時因為不安的關係，就連在街上被粉絲認出來搭話時，都會嚇一大跳，還覺得像是被刀刺了一樣，讓她每天身心俱疲。後來多虧親友們的扶持，才總算度過恐懼。也向所有關心她的人致歉，「不好意思讓大家為我操心了」。

日本 網紅

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