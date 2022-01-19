印度女嫁網友 竟遭夫禁錮並偕4男輪姦煙頭燙私處

印度發生駭人聽聞的輪姦案！受害人為1名32歲女子，她於2019年在相親網站認識1名45歲男子，兩人後來結婚。女子婚後曾被丈夫禁錮在農舍房間內，其後被丈夫及其他男人輪姦、用煙蒂灼傷下體、強迫進行「非自然性行為」、拍下性愛短片等等。女子逃脫回到父母家中仍然被丈夫恐嚇，甚至叫朋友前往跟蹤，令女子最終決定報警。5名涉事男子都已經被捕，指他們觸犯多條控罪，事發農舍被發現屬違法建築後已經被拆卸。

受害女子來自恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh），原來是1名教師，在相親網站結識該名任職地產經紀的男子，後來與他在2019年10月結婚，並到他所在的中部中央邦城市印多爾（Indore）同居。2019年11月至2021年10月期間，女子持續受到丈夫及其他男子性虐待，包括強姦、煙蒂灼傷她私處及「不自然性交」（unnatural sex，印度法律視陰莖陰道性交為「自然」，其他所有形式的性交都是「非自然」，包括口交及肛交 ，據《刑法377條》，妻子可就此向法院控告丈夫），女子如果反抗就會被威脅殺死。女子曾被禁錮在農舍房間內，被丈夫與4名朋友多次輪姦，他們會以女子被輪姦及虐待的短片威脅她，指她報警就會將短片上載至社交媒體。

約3個月前，女子趁機逃脫並回到恰蒂斯加爾邦的父母家中，不過她仍收到丈夫死亡威脅，稱會殺死她全家，叫她別報警，更被丈夫的朋友跟蹤。女子最後忍無可忍，於周六（15日）回到印多爾報警，警方隨即拘捕5名涉事男子，指控他們觸犯多條控罪，包括性騷擾、強姦、致他人受傷等。當地警方表示，初步調查認為女子丈夫是案件主謀。報道另外提到受害女子是丈夫的第三任妻子，男子與之前的2名妻子育有2名子女。

事件後來更連當地行政部門都表示關注，全因案發地點的農舍原來是非法建築，涉事農舍面積達到2.7萬平方呎，案發後在50名警察及行政部門人員見證下，以4部挖土機以5個小時拆除，涉事農舍設有酒吧、飯廳、數間睡房及草地。農舍拆除期間引來大批群眾圍觀，有人指農舍已經存在15年之多，一直重門深鎖。警方亦在農舍內撿獲2支氣鎗及1把刀，另外撿走多部電腦、手機、記憶卡、性玩具、1部名車及多部電單車，但未有回應是否在上述電子產品中找到受害人的短片，只稱會將物品送交作鑑證。

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文章授權轉載自《香港01》