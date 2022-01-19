女大生喉嚨痛竟引發敗血症 兩年後仍受「掉髮」後遺症所苦

小感冒也有可能釀成大病！一名英國女大生在兩年前喉嚨痛，原以為是一般小感冒，沒想到引發嚴重的敗血症，即便她逐漸康復，至今仍留下「掉髮」的後遺症。

根據英國「太陽報（The Sun）」報導，20歲的女大生波特（Jemma Butler）2019年時喉嚨不舒服，她原以為是在學校染上普通感冒，所以不以為意。但幾天後，波特的病況急轉直下，高燒到41度，且無法下床行走，身體還會不自覺地顫抖。她形容，「即便是酷寒的十一月，我還是必須開著窗睡覺，因為我的體溫極高，然後不斷地流汗。」

「那時我感覺自己快死了。」她心有餘悸地回憶道。在返家休養後，她的身體持續惡化，「我的下巴右側腫起來，連張嘴一點點都沒辦法。」緊急就醫後得知，波特的喉嚨發炎引發了敗血症，醫師更發現她罹患罕見的雷米爾氏症。

根據衛福部豐原醫院資料，雷米爾氏症十分罕見，好發於「原先健康狀況良好並且免疫功能正常」的年輕族群。主要由口腔中的「厭氧菌」侵入內頸靜脈，再藉由血液循環影響全身。

而敗血症是全球一大致死原因之一。馬偕醫院資料指出，敗血症容易發生在「抵抗力不足」的病人身上。患者可能會產生發燒、心跳加速、呼吸急促、意識改變等症狀，病情也可能像波特一樣，在短時間內快速惡化。因此若出現久病不癒的感冒症狀，應盡速就醫，不容忽視。

在緊急使用抗生素治療後，波特的情況逐漸穩定。但她至今仍受「掉髮」後遺症所苦，不過她樂觀地表示，能存活下來已是萬幸，「畢竟每年有不知多少人死於敗血症這可怕的疾病，我已經很幸運了。」