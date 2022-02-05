退休夫妻21年代養144個孩子「此生最有意義」 不打算停下來

英國62歲女性曼蒂和67歲丈夫喬（Mandy and Joe Bright）自2000年開始參與「寄養家庭」服務，超過21年間代養144孩子。夫妻倆認為這是此生中「最有意義的事」，且不打算停下來。

夫妻檔育有1個親生兒子，平時除了代養孩子1晚到2年，還收留弱勢的年輕父母及他們的孩子，希望打破童年創傷的循環。

退休公務員曼蒂表示，從小看著自己的父母及祖父母代養孩子，自知也想成為代養者。她說許多代養孩子離開後還會聯繫他們、分享生活的改變，最近還有個孩子結婚了，她樂見自己透過這個有意義的事，扭轉孩子的人生。

夫妻倆代養有吸毒和酗酒問題的家庭、或是心理健康狀況不佳父母的弱勢孩童。

曼蒂提到：「你必須富有同理心並理解問題的核心。最重要的是要好好照顧孩子以確保他們的安全。」

夫妻倆自2010年開始進行「親子安置」計畫，邀請一位或多位父母以及他們的孩子到家中，給予他們支持。曼蒂說：「若能幫助、支持父母並引導他們安全照顧孩子的方式，他們就能逐步建立起良好的的家庭生活，過程不容易因為得全天候與對方在一起，但會深深影響他們的生活。」

曼蒂鼓勵人們加入代養計畫：「可能會有壓力，但會是一生中最有意義的事。你會感受到自己改變了他人的生活，非常值得。」