東京台灣味鐵路便當將熄燈 劉俊茂淚憶往事

「很多人聽到「劉的店」要關了，都趕來吃，每天排骨都不夠炸。」餐館「劉的店」老闆劉俊茂內心五味雜陳。受訪時言及50年前抵日那年適逢台日斷交，他淚流滿面。

位於東京JR錦系町車站南口附近的「劉的店」最近可看到午餐或晚餐時間大排長龍。僅有20幾個位子的餐館，平時就有很多喜愛台灣的日本人和思念家鄉味的台僑前來光顧。

這2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，回不了台灣的台僑、去不了台灣的日本人喜愛來這裡品嚐家鄉味、台灣味，尤其是吃類似台鐵便當、內有「一骨入魂」炸帶骨排骨的鐵路便當。店內還有許多台灣小吃，包括爌肉飯、魯肉飯、肉圓、嘉義雞肉飯等。

現年73歲的劉俊茂說，想先休息一陣再考慮走更長遠的路。「劉的店」將於1月31日吹熄燈號的消息一出，立刻吸引舊雨新知湧入。

劉俊茂1972年到日本工作，1987年左右在東京的西武池袋線東長崎經營自己的第一家餐館，1993年來到錦系町開梅園餐館、2003年開「劉的店」，2015年梅園餐館停業，僅留「劉的店」。

劉俊茂說，「劉的店」開業前，剛好日本的京王百貨店舉辦全國有名驛弁（鐵路便當）大賽，欣葉餐廳與台鐵合作，在日本推出台鐵便當熱賣，他研究了台鐵便當的菜色並考慮到日本人喜愛的口味等，開發了這餐館的招牌菜色鐵路便當。

劉俊茂1948年出生於嘉義，小學畢業後在台南工廠打工，16歲到台北工作，在餐廳當學徒，當兵退伍後在一家觀光飯店擔任櫃檯人員，認識一名到台灣觀光的日本長野縣溫泉飯店社長。

這名社長協助劉俊茂在1972年一圓赴日美夢，但抵日沒幾天得知日本與中華民國斷交、與中華人民共和國建交的消息，對他而言，簡直晴天霹靂。

他受訪時說：「來日本剛好是台日斷交那年，我9月20日抵達日本，9月29日台日斷交。」一頭白髮的他突然用力撫著胸流淚說：「我真的很傷心。不知是否能在日本持續住下去，今後該怎麼辦，煩惱很多事。」

他說：「現在日本人聽到是台灣，都對台灣很有好感。我到日本的鄉下去，很多人聽到台灣都很高興。」他認為，前總統李登輝把台灣帶往民主化的道路後，台灣舉行總統民選，加上台灣人民團結，讓日本人漸漸認識台灣，知道台灣人有情有義，不論是地震或發生災難，台日都相互扶持。

他擦乾眼淚，接著說：「就如同駐日代表謝長廷所言，台日是『善的循環』，如果你對人家好，人家也會對你好。」

去年12月19日日本執政黨自由民主黨政調會長高市早苗受邀在「日本李登輝之友會」發表演說，劉俊茂前往聆聽，當聽到高市說「台灣人不是朋友，而是親戚」一語，他深受感動。此外，對於日本前首相安倍晉三力挺台灣一事，劉俊茂曾當面致謝，安倍對他說：「今後會持續挺台灣。」

「劉的店」內掛著多幅照片，有劉俊茂與總統蔡英文的合照、與安倍的合照、台北101大樓、安倍的故鄉山口縣錦帶橋與櫻花同框的夜景、富士山與奔馳的新幹線同框、內蒙古萬馬奔騰景色等照片。

劉俊茂說，這餐館關了之後想先休息一陣，思考是否能再走更遠的路。比方說，再舉辦照相展，或者就如友人建議的，可以當別人餐館的口味指導顧問。

他已決定將炸排骨的作法傳給同樣是來自台灣、在名古屋開餐館的女士簡秀芬。他曾去簡秀芬經營的餐館「驛之屋」，簡秀芬也到過「劉的店」學習。

被喻為「廚藝攝影藝術家」 的劉俊茂16歲到台北工作賺錢，當時薪水很少，但他努力存錢買一台相機，出門時就帶著相機拍照。2017年在東京首度開辦照片展，2019年首度返台舉辦「故鄉／異鄉—劉俊茂《台日情懷》攝影展」。

他說，印象比較深刻的照片是他拍攝高雄美麗島站與東京車站（丸之內）天花板造型的照片做對比，前者是20幾年的新站，後者是歷史逾100年的車站。他對驛站的主題特別有感觸，認為台灣有很多車站是日治時代留下的建築，台日關係很密切。

「劉的店」供餐到1月30日，31日營業最後一天舉行拍賣店內餐具、炊具、照片等的義賣活動，義賣所得將捐給日本產經新聞厚生文化事業團營運的明美基金，幫助罹患心臟病的孩童。