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「寶寶是對納粹最好的復仇！」98歲大屠殺倖存者有35個曾孫

聯合新聞網 / 綜合報導
大屠殺倖存者與18歲曾孫。圖／取自dailymail
大屠殺倖存者與18歲曾孫。圖／取自dailymail

曾在波蘭納粹集中營待了4個月的98歲大屠殺倖存者艾伯特（Lily Ebert）擁有35個曾孫。艾伯特表示，寶寶是對納粹「最好的復仇」。

艾伯特說：「能成為曾祖母對任何人來說都是件特別的事。對於大屠殺倖存者的我來說，更是別具意義。」

艾伯特透露自己從沒想過能走到這步：「我必須先活下來，才能到這個年齡......（納粹）想殺死我們，我們證明他們做不到。」

艾伯特在1945年20歲那年獲釋後，到瑞士停留1年接著移居巴勒斯坦佔領的以色列。1967年，她與丈夫移居英國，並開始向世界言述恐怖的大屠殺內幕。艾伯特現居倫敦北部，膝下有3個孩子、10個孫子以及35個曾孫。

艾伯特的18歲曾孫福爾曼（Dov Forman）提到，艾伯特此生都在致力向世人述說大屠殺始末：「她會和其他倖存者一起去不同的學校、工作場所、組織……她會分享她的證詞。她還是英國非營利組織大屠殺倖存者中心（Holocaust Survivor Centre）的創始成員。」

艾伯特解釋，她會持續分享親身經歷：「只要我還活著，就會跟後代講述我的故事。」

屠殺 納粹 英國 集中營 波蘭 倫敦

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