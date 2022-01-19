挪威殺人狂布雷維克揹77條人命 入獄10年假釋庭上「致敬納粹」
挪威殺人狂安德斯．貝林．布雷維克（Anders Behring Breivik）週二上法庭，這將決定他是否在關押十年後被釋放，然而他在法庭上做出向納粹致敬的手勢。
布雷維克是一位極右派罪犯，犯下2011年7月挪威爆炸和槍擊事件，他當時引爆奧斯陸市（Oslo）的汽車炸彈，並在奧斯陸郊外烏托亞島上持槍襲擊挪威工黨青年營參與者。總共造成77人死亡。
42歲的布雷維克正在希恩（Skien）服刑挪威21年最高刑罰，由泰勒馬克法庭（Telemark court）審理假釋聽證會，如果他在這次審判還是被認為對社會有威脅，可能繼續延長刑期。
當布雷維克進入法庭時，他做出向納粹致敬手勢，表達極右派思想。有些人擔心他可能會利用出庭表達反穆斯林情緒。
據路透社報導，奧斯陸市的檢察官胡爾達．卡爾斯多蒂爾（Hulda Karlsdottir）說，他們的立場認為，為了保護社會，延長監禁是需要的。
整個議程會進行最多四天，預計一周後會做出決定。卡爾斯多蒂爾說，如果布雷維克的赦免被否決，他可以在一年後申請緩刑聽證會。
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