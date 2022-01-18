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美中爭先恐後登月 點燃太空競賽戰火

中央社 / 東京18日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿提米絲計畫（Artemis）預計在今年執行首次發射任務，太空發射系統（Space Launch System）的巨型火箭將搭載獵戶座（Orion）無人太空船進入月球軌道。圖／法新社
美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿提米絲計畫（Artemis）預計在今年執行首次發射任務，太空發射系統（Space Launch System）的巨型火箭將搭載獵戶座（Orion）無人太空船進入月球軌道。圖／法新社

美中俄印日韓計劃2022年或以後執行登月任務。隨著國際政治緊張局勢加劇有可能擴大，這些登月計畫揭露各國為了爭奪資源、技術優勢和國家榮耀而展開日益激烈太空競賽。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，登月任務需要龐大投資，甚至比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的經濟衝擊還大。

如同在地球上，太空中的典型競爭對手似乎是美國和中國。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）高級分析家和太空專家戴維斯（Malcolm Davis）強調，美中目前「尚未展開太空競賽」。但他認為，如果美國的登月計畫落後一大截，中國趁機奮起直追，看到「搶美國鋒頭機會」，情況可能就會改變。

戴維斯說：「如果美國重返月球計畫被中國半路截胡，將為中國樹立一大威望。」美國1969年就已經登月，並在月球上插上國旗，預計最快2025年重返月球。

目前美國仍維持領先。美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿提米絲計畫（Artemis）預計在今年執行首次發射任務，太空發射系統（Space Launch System）的巨型火箭將搭載獵戶座（Orion）無人太空船進入月球軌道。

這將為讓太空人繞月飛行的第2次阿提米絲任務鋪路；再來是阿提米絲3號任務，這是探月以及政府與「太空億萬富豪」合作的里程碑。

阿提米絲3號任務預期將使用馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）可重複使用「星艦」（Starship）運載火箭，如果一切按計畫進行，將是人類自1972年以來首次踏上月球。

然而，阿提米絲3號任務已經從2024年延後到至少2025年。NASA去年11月警告，因為「技術困難和COVID-19 疫情使進度大幅落後」，登月計畫可能會推遲「好幾年」。

NASA估計至2025會計年度，會在該計畫上花費達930億美元，高於先前預估的860億美元。

目前中國似乎專注於今年在低地軌道完成建設天宮太空站，且計劃在2030年左右實現載人登月。

中國計劃在這10年間進行3次無人探月任務，包括2027年的嫦娥8號在內。根據中國官媒「環球時報」，嫦娥8號將建造國際月球科研站（InternationalLunar Research Station，ILRS）的基本型。中國和俄羅斯規劃攜手於2035年前建成國際月球科研站。

經營探月情報網站的日本天文學家寺薗淳也（Junya Terazono）表示：「中國顯然正在思考該如何搶先美國，將太空人送上月球表面。」

他說：「在這類努力背後，是在中國製造2025願景下，中國欲成為科技第一的目標。」北京政府提出的中國製造2025願景為升級製造業，以及在機器人和航太設備等戰略產業實現自給自足。

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