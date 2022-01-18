船舶貿易傷南極 外來物種成侵擾

溫室效應與全球船舶航運，促使外來種入侵南極生態系的可能性大大增加！動物專家麥卡錫說，隨著外來種逐漸適應「升溫」的南極，當地原生種面臨氣溫上升與外來種競爭的雙重壓力。由船隻帶來的外來種將嚴重打擊當地的漁業與旅遊產業。她認為國際應合作祭出規定，限制帶有外來物種的船隻進入南極地區。

船舶帶來外來種

南冰洋有環繞著南極州的強烈洋流，形成水流屏障，阻擋「任何從北方海域漂流而來的東西」，所以大多數南極水域沒有外來種入侵。



但《連線雜誌》報導，劍橋大學動物學系研究員麥卡錫表示，全世界有 1581 個港口與南極洲相連，而隨著全球航運的增加，來自世界各地的無數物種，如螃蟹、藤壺和藻類可能潛伏於船上，最終成為南極生態的入侵種。

由於南極地區的生存環境相當特別，當地原生種都演化出特殊的構造來適應該地區。《紐約時報》報導，如在南極生存的海蜘蛛遠比其他區域的同類大上數十倍，研究發現，在低溫環境下，水擁有更高的含氧量，同時動物新陳代謝速度較慢，這讓他們可以長得很大，並演化出「極地巨人症」。

麥卡錫表示，如果全球氣溫持續上升，外來物種能成功適應南極氣候的話，更小、繁殖迅速的外來種，將對當地生物造成嚴重威脅。她也指出，新物種逐漸適應南極的「溫暖」氣候時，許多南極原生物種卻可能熱到喘不過氣。

恐傷當地產業

南極地區的主要產業為「漁業」和「旅遊業」。麥卡錫說，外來物種可能大量會獵捕魚類或磷蝦等物種，導致當地漁業或者原生種面臨危機。她表示，如果企鵝受到外來物種影響而減少的話，旅客前往南極的意願也會下降。

目前，國際已有一些生物安全措施，保護南極免受外來種入侵，但仍有改進的餘地。世界有超過50個國家同意保護該地區免於外來物種的侵擾。但麥卡錫指出，目前針對船舶的相關限制並不多。

她認為，每一艘要進入南極地區的船舶，都應該要證明船體上沒有生物才能放行。但是目前進入南極的法規相對寬鬆，強化法規將是一個「需要國際通力合作」的挑戰。

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