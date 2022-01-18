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害《安妮日記》少女命喪集中營的人是他？ 事發77年後藏鏡人身分曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
《安妮日記》猶太少女作者二戰命喪納粹集中營。圖／取自：Anne Frank House
《安妮日記》猶太少女作者二戰命喪納粹集中營。圖／取自：Anne Frank House

撰寫世界名著《安妮日記》的猶太少女安妮·法蘭克（Anne Frank）與家人在二戰時遭人舉報藏身處，命喪納粹集中營。一個由美聯邦調查局（FBI）前探員、歷史學家及專業人士組成的研究團隊在事發77年後，公布極可能出賣法蘭克一家的藏鏡人身分。

研究團隊耗時6年，透過演算法等現代調查技術，釐清安妮·法蘭克身邊相關人士的連結，最終認定阿姆斯特丹猶太委員會成員范德伯格（Arnold van den Bergh）嫌疑重大。

阿姆斯特丹猶太委員會使命是要在猶太地區實施納粹政策，1943年解散後，成員就被派往集中營。但研究團隊發現范德伯格並沒被送到集中營，而仍然在阿姆斯特丹生活，期間有可能持續向納粹提供情報。

前FBI探員潘科克（Vince Pankoke）表示：「范德伯格沒有前往集中營，留在阿姆斯特丹就必須提供納粹一些有價值的資訊，保護他和妻子的安全。」

安妮·法蘭克與家人當時在荷蘭阿姆斯特丹為了躲避納粹的追捕，藏身書櫃後的密室長達2年的時間，1945年行蹤曝光後，一家人被送往納粹集中營，安妮·法蘭克魂斷集中營，死時年僅15歲。

研究團隊指出，他們曾懷疑另一個猶太人可能是背叛者。但他們發現了一封寄給安妮·法蘭克的父親奧托·法蘭克（Otto Frank）的匿名信副本，信中直指伯格是叛徒。

潘科克提到奧托·法蘭克選擇不公開信件內容的原因：「他或許覺得，如果再提起這件事只會火上加油。」

潘科克強調，范德伯格雖是猶太人，但身陷險境，只得採取一些自保措施。

安妮·法蘭克紀念博物館「安妮之家」（Anne Frank House museum）對這項最新調查「印象深刻」。其執行董事利奧波德（Ronald Leopold）稱這項調查對後續研究提供「重要資訊及有趣的假設」。「安妮之家」透露該館沒有直接參與調查，但分享檔案及館所供調查團隊參考。

不過部分學者質疑這項調查結果，荷蘭萊登大學（Leiden University）歷史研究所講師范德布姆（Bart van der Boom）批評調查「胡說八道」。阿姆斯特丹大學（Amsterdam University）研究大屠殺和種族滅絕的榮譽退休教授霍溫克德凱特（Johannes Houwink ten Cate）也說：「如果有隱藏的猶太人名單，早就公諸於世了。要證據確鑿，才能進行重大指控。」

集中營 猶太 納粹 二戰 屠殺

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