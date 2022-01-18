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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

疫苗接種站最感人一幕！子揹父來回走12小時穿越雨林區打疫苗

聯合新聞網 / 綜合報導
亞馬遜原住民青年Tawy Zoé揹著67歲父親Wahu Zoé，穿越雨林區來回12小時去打疫苗。圖擷自印度快報
亞馬遜原住民青年Tawy Zoé揹著67歲父親Wahu Zoé，穿越雨林區來回12小時去打疫苗。圖擷自印度快報

變種新冠病毒Omicron正襲捲全球，台灣也不例外，目前世界各地民眾也陸續接種第三劑或第四劑的疫苗加強劑，以防止突破性感染。近日巴西一名醫師分享一幕感人情景，一位亞馬遜原住民將父親揹在背上，來回徒步12小時，來到大型接種站打疫苗。

據外電印度快報指出，拍下該張照片的醫師詹寧斯（Erik Jennings）表示，這是他最近看過最令人深刻的感動瞬間。而該名原住民青年Tawy Zoé更是揹著父親跨越路途上的重重阻礙，經過雨林區，許多山丘與河流，還有各種困難來到疫苗接種基地。

儘管這對父子住在雨林區裡非常偏遠的村落，而且也沒有出現確診病例，但兒子Tawy Zoé仍擔心67歲父親Wahu Zoé的健康，所以才決定跋山涉險帶父親來打疫苗。

此外，他們住的村莊在巴西北部的一個地區，那裡有許許多多遺世獨立的村莊，所有的村莊加起來幅員相當驚人，幾乎有120萬個美式足球場那麼大，Tawy Zoé則要一步一步揹著父親走過這些大小村莊。

另外，Wahu Zoé之所以不能行走的原因，除了身體不好之外，像是眼睛也逐漸看不太清楚了，甚至還有泌尿道感染的問題，種種因素都讓他沒辦法走太長久的路。

Wahu Zoé還問接種站的醫師們說，究竟何時新冠疫情可以終止？世界上其他地區的人們都打完疫苗以對抗病毒了嗎？醫師雖然很難向他拍胸脯掛保證，但也希望不久的將來能快點給這名原住民青年一個振奮人心的答案。

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