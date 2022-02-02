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女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運的新差事

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取自liverpoolecho
英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取自liverpoolecho

英國29歲女性吉琳涵姆（Amy Gillingham）5年前移居阿拉伯聯合大公國，日前她在洗車場10分鐘的經歷，不只為她贏得了大好的就業機會，還「締造歷史」。

吉琳涵姆曾是英國職業足球員，5年前她接下阿拉伯聯合大公國公立學校體育老師的工作機會，前往當地定居。

有天她在等待洗車時，跟一些孩子及洗車場工作人員踢足球，一名男性隨後走近吉琳涵姆跟她聊了10分鐘關於足球的話題。該男性透露自己在電視台上班，想提供吉琳涵姆足球評論員的工作機會，吉琳涵姆爽快答應，3個月後她成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。

熱愛足球吉琳涵姆表示，只要能從做與足球有關的事情，都是「夢想成真」。

吉琳涵姆透露幾週前獲得超級杯決賽評論的邀約，她順利完成任務還與阿聯阿拉伯海灣聯賽（UAE Pro League）簽約擔任賽事評論員。

自幼就跟哥哥一起踢足球的吉琳涵姆說：「我一直從事關於足球的工作，從最初踢足球到擔任教練，從一而終，足球與我永不分離。」

足球 夢想 英國 體育

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