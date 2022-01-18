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4歲男孩遭保母綁架 英國失蹤5天後在荷蘭尋獲屍體
歐洲發生一起橫跨兩國的綁架謀殺案，一位英國4歲小男孩Dean Verberckmoes遭34歲保母Dave De K綁架5天後，最後在荷蘭南部澤蘭省（southern Dutch Zeeland province）被找到遺體。
Dean媽媽說，當初發現保母沒有按照計畫在週四帶Dean去祖父母家時，就通報Dean失蹤了，沒想到，這失蹤案卻橫跨兩國。荷蘭警員們在知道Dean與保母可能在荷蘭時，馬上發布大規模搜索。
Dean最後的蹤影是上周三在比利時的聖尼古拉斯（Sint Niklaas），在他身旁的人就是保母。
警方發布安珀警報（Amber Alert）廣播警示綁架案後，終於在荷蘭的烏特勒支市（Utrecht）逮捕保母。事實上，他在2010年才因為將2歲小孩毆打致死被判刑10年。
警方表示，在調查後發現了可能犯罪地點，便派直升機一同加入搜索行動，最後找到了Dean，但不幸地他已經沒有生命跡象。
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