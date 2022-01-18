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不倫戀曝光被分手…19歲女跟蹤前男友 車上刻「強姦犯」字樣

聯合新聞網 / 綜合報導
19歲女跟蹤42歲奪走她童貞的前男友。圖／取自metro
19歲女跟蹤42歲奪走她童貞的前男友。圖／取自metro

英國19歲女性阿姆絲（Chloe Armes）2年前與42歲已婚男性麥克德莫特（David McDermott）開始發展婚外情，2人分手後阿姆絲多次跟蹤麥克德莫特，還在他的車上刮出「強姦犯」字樣。

外媒指出，麥克德莫特在2人入住民宿時向阿姆絲提分手，心生不滿的阿姆絲多次跟蹤麥克德莫特，破壞他的車，還在他家花園柵欄上噴漆。阿姆絲甚至還在社群平台上發布自己懷孕的消息，甚至聯繫了麥克德莫特的妻子。

麥克德莫特報警處理後，也因自己不當行為遭就職的學校開除。

麥克德莫特透露自己身心狀況「惡化」且擔心家人安危。 他說：「我的日常生活發生變化。我不能接我的孩子下課，因為阿姆絲會出現在他們的學校。阿姆絲對我的指控也導致我失業，影響我的經濟。」

兩人於2020年夏天在一家酒吧相遇，阿姆絲坦承對對方有性幻想。麥克德莫特隨後就帶她到飯店發生性關係。阿姆絲很迷戀麥克德莫特，所以分手後仍長時間跟蹤對方讓他感覺自己像「在家坐牢的犯人」。

阿姆絲還發私訊給麥克德莫特妻子，揭發他們的婚外情，並發電子郵件給麥克德莫特，告訴對方她知道他的地址，揚言要砸毀他的車。最終阿姆絲衝到麥克德莫特家大聲怒罵對方，還破壞了3扇窗戶，並在麥克德莫特的汽車引擎蓋上刮出「強姦犯」字樣。

即使後續警方介入處理，阿姆絲仍繼續跟蹤麥克德莫特，並換了8個不同的手機號碼發訊息給他。

阿姆絲日前在法庭上認罪，法官限定她禁止聯繫麥克德莫特，還要執行2年的社區服務、30天改造計畫。

法官告訴麥克德莫特，他應該更清楚「不要與學生發生性關係。」並認為校方解雇麥克德莫特是正確的舉措。

婚外情 分手 失業 懷孕

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