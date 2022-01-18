「我就知道不妙」27歲足球員跑步總是跌倒 就醫診斷出罕病

英國27歲足球員勞斯（Luke Lawes）2年前發現肌肉會不自主抽搐，多次就醫醫生都斷定是「壓力和焦慮」引起，但勞斯直覺不妙，最終確診為運動神經元疾病（Motor Neuron Disease，俗稱「漸凍症」）。

勞斯想起當時踢球，每次開始跑的時候都會跌倒，但就診時醫生始終認為他沒問題也沒幫他做任何檢查，因為他看起來是「很健康的運動男孩」。直到勞斯行走出現障礙，才被轉診給神經科醫生，去年10月確診。

運動神經元疾病是一種影響大腦和神經的罕見疾病。主要症狀是運動神經萎縮，患者四肢可能最後無法動彈，甚至無法自主呼吸，目前無法根治，但有一些治療方法能減緩病症。

勞斯說26歲確診時非常震驚，「悲痛欲絕」。但他後續調整自己的心態，以積極態度面對困境：「多數人聽到這樣的消息時只會想著放棄。但看看史蒂芬·霍金，他在確診後還活了很多年，我不認為這是僥倖，而是他勇往直前的心態。」

勞斯表示身邊親友的支持對他而言也很重要，尤其感謝女友的協助。

勞斯透露自己一直很健康，但這次直覺身體出了問題，敦促人們要相信自己的感覺。