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工作面試被問到弱點 女大生老實回覆讓面試官笑壞了

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女網友分享面試時被問到弱點，她誠實地說「昆蟲」，面試官當場爆笑。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
英國女網友分享面試時被問到弱點，她誠實地說「昆蟲」，面試官當場爆笑。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

職場面試時，面試官除了會問專業問題外，也有可能會問到一些讓你不知該不該說實話的題目。近日有一名英國女網友發文分享，她有次面試時被問到弱點，她誠實地說「昆蟲」，面試官當場爆笑，最後也沒被錄取。

原PO在TikTok分享，當她大二時去一場工作面試，面試官問她最大的弱點，她神回覆「昆蟲」，面試官還當場笑了兩分鐘。有網友留言問「妳得到那份工作了嗎？」，原PO「沒有」。

@haliyah_____ #fyp ♬ original sound - Shemara_london

網友紛紛留言「我也笑了兩分鐘」、「面試官一定會跟每位員工講這件事」、「如果妳是面試動物看護員，那的確是明顯的答案」、「老實說，面試官也沒有問得很具體」、「這的確是個答案」。

也有網友分享經歷「我有一次被問到自己的恐懼，我說『在高中懷孕』，結果面試官邊笑邊叫我從周一開始上班」、「面試官有次問我，有沒有問題要問她，我問她的刺青是誰刺的？拜託不要跟我一樣丟臉」、「我17歲時，我回答『我沒有缺點但我還不完美』，從此沒再接到公司電話」。

面試 職場

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