求財運掀起「桌布之亂」燒回日本 美輪明宏寫親筆信致台灣

日本在舉辦大學入學共通考試的15日，東京大學附近發生隨機行刺的案件，造成一位72歲的男性、以及應考的少女和少年等三人受傷。而兇手是一位年僅17歲，還在就讀高二的少年，他在犯案前還試圖在車站縱火，並且供稱他犯案的原因，和自己的成績下滑有關。

2022-01-17 11:50