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求財運掀起「桌布之亂」燒回日本 美輪明宏寫親筆信致台灣
台灣日前網路掀起「美輪明宏手機桌布」日本都市傳說，深信會帶來財運與戀愛運，連藝人網紅都為之瘋狂，陸港媒體也報導此現象，消息傳回日本後，今（17）日美輪明宏本尊親自回應這場「桌布之亂」。
現居台北的日本作家近藤彌生子（Yaeko Kondo）在臉書發文表示，自己昨日受訪日本富士電視台節目《バイキングMORE》特別專題報導「美輪明宏之亂」，今天節目播出最後，意外出現86歲的美輪明宏給台灣人的親筆信，內容提及「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」。
「Dcard」網友回應「招不招好運我不知道，但他的回應好可愛」、「日本人會不會覺得台灣人很蠢」、「日本人表示這種事在鮭魚之亂的時候就知道了」，也有人的日本男友覺得台灣人很有趣，還有人驚訝美輪明宏「86歲？」。
大家換了桌布後有發生什麼事嗎？社群媒體在臉書發文詢問，不少網友說「尾牙有帶財！」、「業績順利」、「訂單接不完」，但也有人「手指頭被門夾到」、「剛換不到20分鐘，家裡熱水器第一次壞掉」、「我換了之後，老公變很衰…進了警局還被貨砸到」，運勢反而不順。
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