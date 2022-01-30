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英女大生住校第一天就遭性侵 心酸曝「這很常見」

聯合新聞網 / 綜合報導
英女大生住校第一天就被性侵。圖／取自liverpoolecho
英女大生住校第一天就被性侵。圖／取自liverpoolecho

英國利物浦大學（University of Liverpool）女大生琳絲姬（Aimee Lynskey）日前透露住校第1個晚上就遭性侵。她警告英國新生：「大學性侵案很常見」，並要受害者理解他們並不孤單。

琳絲姬憶起此一可怕事件發生在迎新派對後，當時18歲的她不知所措，「事發後幾個月，我才告訴其他人，因為我真的不知道發生什麼事。那是我住校第1個晚上，我想著：『每個人都會經歷這些嗎？』」

英國性侵者支援組織Revolt Sexual Assault與英國最大線上學生社群Student Room調查顯示，3分之2的學生在英國大學遭受性暴力。

去年另外一個針對英國學生男性性暴力的調查顯示，554名男學生中有63人坦承自己在過去2年犯下共計251起性侵犯、性侵和其他脅迫事件。

琳絲姬現在就讀歷史和犯罪學2年級，她指出：「這現象絕對很普遍。我不知道原因。這太可怕了。」受害者通常需要很長時間才能接受發生在他們身上的事情，他們也會認為自己缺乏證據投訴加害者。琳絲姬也是在被性侵後幾個月，跟朋友及男友討論後，才意識到「自己被性侵」這個可怕的事實。

琳絲姬接受了大學諮商，但決定不舉報這個事件。她說：「我只是覺得我不想這麼做，可能還需要幾年的消化時間才能應對。」

琳絲姬先前被困在她被性侵的房間裡，經歷了抑鬱和焦慮，後來她向摯愛的親友敞開心扉、並搬到新住所，讓她漸漸走出困境。

琳絲姬在被性侵1年多後，決定分享自己的故事來幫助他人。她建議受害者可以向家人、朋友，甚至是外面的服務機構尋求協助。並鼓勵受害者：「你比你想像的還要堅強。我絕對比以前堅強。」

派對 英國 性侵 大學生

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