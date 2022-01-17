氣候暖化影響胎兒 增早產與缺陷風險

地球越來越熱，早產兒也跟著變多。美國研究發現，過去20年來，隨著各地熱浪與空氣污染情形越加常見，在美國與澳洲等地都發現嬰兒提早出生或出現胎兒缺陷等情形，且未來將越來越普遍。

氣候變遷危害健康

據《獨立報》報導，這次來自6份不同研究報告的結果一致指出，氣候變遷已造成早產機率及兒童就醫與嬰兒體重增加風險提高。波士頓大學公共衛生學院教授格雷戈里韋勒紐斯指出，「越來越多證據指出，高溫、颶風與野火的煙塵會提高早產的機率。」

研究人員分析2004及2015年在澳洲新南威爾斯曾出現熱浪的地區100萬名懷孕婦女後發現，當地發現早產機率增加16%，類似研究也指出，2007至2011年，美國德州溫度較高的哈里斯郡，若母親曾暴露在熱浪環境下，早產機率則為15%。

據《紐約時報》報導，《環境研究》期刊的研究也指出，2007至2012年在加州的7,000名早產兒都與暴露野火的煙塵有關，野火煙塵不只包括樹木與灌木叢燃燒後產生的煙粒與灰，還包括火勢吞噬城鎮燃燒屋子或汽車等東西後，產生的化學物質。

影響小兒健康

另一項研究則分析20萬名在以色列出生的嬰兒，發現高溫環境與嬰兒第一年體重增加有關，2成曾暴露在夜間高溫的嬰兒，5%的人出現體重快速增加的風險。另外，隨著過去20年來，美國西部野火頻繁出現後，原本與空氣污染有關的罕見症狀出現機率也提高32%，例如腹裂畸形盛行率正在增加中。

研究人員指出，證據已清楚表明，特別是高溫與空氣污染等氣候危害，確實會對生殖、產期前後和小兒健康結果產生不利影響。

加州大學洛杉磯分校費爾丁公共衛生學院環境健康科學家勞拉庫辛表示，「我們知道空氣污染會增加早產風險，但這項新研究凸顯與野火煙塵有關的污染物的重要性，這可能與其他空氣污染源不同，而且隨著氣候變遷將成為更大問題。」

本次研究結果刊登在《兒科及產期流行病》期刊。

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