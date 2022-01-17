想考東大醫科「唸到沒自信」 17歲資優生連夜衝考場砍人

日本在舉辦大學入學共通考試的15日，東京大學附近發生隨機行刺的案件，造成一位72歲的男性、以及應考的少女和少年等三人受傷。而兇手是一位年僅17歲，還在就讀高二的少年，他在犯案前還試圖在車站縱火，並且供稱他犯案的原因，和自己的成績下滑有關。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，這位少年來自名古屋，他乘坐夜行巴士在15日早上6點抵達東京，並備妥了菜刀、鋸子、小刀和疑似酒精的可燃物等物品準備行兇。他先在離東大最近的車站內試圖縱火，但是沒有成功，之後在8點多左右到東大附近犯案。

認識這位少年的民眾表示，該人在學校中的成績一直名列前茅，不是第一就是第二，被看好未來非常有機會考上東大。然而被逮捕後，少年卻供稱「因為想當醫生，所以目標擺在考上東大，但最近成績不見起色失去了信心」，並坦承從去年開始，就有考慮犯案的念頭。

由於少年在行兇前一天就沒到學校，晚上也沒有回家，因此父親在當天就已向警方報案，未料兒子居然是跑到東京行兇。父親也透過律師發表聲明，表示對受害人及所有關係者感到抱歉，一切將靜待司法的調查與審判。