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日本網紅穿浴衣「這樣扭動」 13秒短片曝光網友全嗨翻

香港01 / 記者卓柏安／報導
日本網紅「ぽぽちゃん」時常在社群平台分享生活照及短片。圖／取自Instagram@1mariannnnn
日本網紅「ぽぽちゃん」時常在社群平台分享生活照及短片。圖／取自Instagram@1mariannnnn

網紅一舉一動都足以令網友轟動！日本網紅「ぽぽちゃん」（IG：1mariannnnn）早前在Tiktok上傳短片，身穿日式浴衣在鏡頭前大跳南韓團體少女時代的經典曲《Gee》，十分活潑可愛。

雖然短片只有13秒，她的衣著亦不算性感，但網友們仍然隱約看到她的好身材隨音樂擺動，結果忍不住瘋狂點閱，「奇怪地震2個小時還沒有收到警報」、「真是的，害我浪費2個小時」、「看1個小時一樣的東西，無不無聊啊？」。

@1mariannnnn

♬ Gee - Girls' Generation

@1mariannnnn

♬ Yowanehaki - MAISONdes

日本網紅「ぽぽちゃん」時常在社群平台分享生活照及短片。圖／取自Instagram@1mariannnnn
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日本網紅「ぽぽちゃん」時常在社群平台分享生活照及短片。圖／取自Instagram@1mariannnnn
日本網紅「ぽぽちゃん」時常在社群平台分享生活照及短片。圖／取自Instagram@1mariannnnn

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文章授權轉載自《香港01》

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