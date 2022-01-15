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日本網紅穿浴衣「這樣扭動」 13秒短片曝光網友全嗨翻
網紅一舉一動都足以令網友轟動！日本網紅「ぽぽちゃん」（IG：1mariannnnn）早前在Tiktok上傳短片，身穿日式浴衣在鏡頭前大跳南韓團體少女時代的經典曲《Gee》，十分活潑可愛。
雖然短片只有13秒，她的衣著亦不算性感，但網友們仍然隱約看到她的好身材隨音樂擺動，結果忍不住瘋狂點閱，「奇怪地震2個小時還沒有收到警報」、「真是的，害我浪費2個小時」、「看1個小時一樣的東西，無不無聊啊？」。
@1mariannnnn ♬ Gee - Girls' Generation
@1mariannnnn ♬ Yowanehaki - MAISONdes
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文章授權轉載自《香港01》
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