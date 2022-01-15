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嫌約砲床友「功夫差」女孩偽造「確診訊息」逃離 網友反轟

香港01 / 文．卡洛兒
卡莉日前在抖音表示，其戀愛守則是第一次約會時必須跟對象上床，因「第一印象是重要的」，以確認2人能否身心契合。擷自香港01
卡莉日前在抖音表示，其戀愛守則是第一次約會時必須跟對象上床，因「第一印象是重要的」，以確認2人能否身心契合。擷自香港01

約會時第一印象尤其重要，如果對方稍有不滿，隨時被終止約會。英國1名女子不滿約會對象床上功夫太差，因而請朋友發送一則偽造的確診訊息給她，以成功擺脫對方逃離現場，不過其做法在網上引來猛烈抨擊，認為該訊息必定為無辜男生帶來極大陰影。

卡莉（Kali Thompson）日前在抖音表示，其戀愛守則是第一次約會時必須跟對象上床，因「第一印象是重要的」，以確認2人能否身心契合。卡莉形容這次約會是最糟糕的一次，「整個過程好像只有2分鐘，而且很沉悶，所以我需要逃走」。卡莉其後跑到廁所，並傳訊息叫朋友偽造確診簡訊給自己，並在手機上將朋友的名字改成「NHS（國民保健署）」，其後遞給約會對象看。

對方一見到「病毒檢測結果是陽性」，當場嚇到不知所措，問卡莉會怎樣做，她即乘機說自己要趕快回家。（影片截圖）

英國倫敦女子卡莉（Kali Thompson）日前在抖音（TikTok）平台分享這次經歷，她表示其戀愛守則是第一次約會時必須跟對象上床，因「第一印象是重要的」，以確認2人能否身心契合。然而她卻形容這次約會是最糟糕的一次，「整個過程好像只有2分鐘，而且很沉悶，所以我需要逃走」。

卡莉其後跑到廁所，並傳訊息叫朋友偽造確診簡訊給自己，並在手機上將朋友的名字改成「NHS（國民保健署）」，其後遞給約會對象看，對方一見到「病毒檢測結果是陽性」，當場嚇到不知所措，問卡莉會怎樣做，她即乘機說自己要趕快回家。她在影片中還自爆，離開男子家後再和朋友跑去酒吧吃喝，並成功跟另一名男子共度春宵。

其影片令一眾網民嘩然，至今已有逾27萬人觀看，不少人都批評卡莉過份，「男的真可憐，他可能會為了這個訊息自我隔離7天」，還有網民忍不住指出確診訊息錯漏百出，「冷靜仔細看看就不會中招」。

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文章授權轉載自《香港01》

英國 抖音 倫敦 TikTok

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