快訊

F-16V墜海尋獲生理組織 DNA比對結果確認為飛官陳奕

昔上大陸節目被問「愛老婆小孩？」 王力宏第一反應揭露

患關節炎貓咪福音 美國批准首個控制疼痛抗體藥物

中央社 / 華盛頓13日綜合外電報導

關節炎所苦的年長貓咪有福了，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准首個用於控制貓咪骨關節炎疼痛療法，這也是第一個批准用在動物的單株抗體藥物。

法新社報導，實驗室培養的單株抗體因被用於避免染疫的高風險患者發展為重症，而在疫情期間受人矚目。

但並非所有單株抗體藥物都是用來對抗病原體，一些被批准用在癌症患者身上的單株抗體可標記癌細胞，以便免疫系統更容易辨認癌細胞並對抗它們。

Solensia是一種獲准用於貓咪的新型注射藥物，它通過將本身附著在稱為「神經生長因子」（nerve growthfactor）的蛋白質上來發揮作用，這種蛋白質與疼痛的調節有關。

當Solensia的活性成分frunevetmab與神經生長因子結合，它能阻止疼痛信號傳抵腦部。

美國食品暨藥物管理局獸醫醫學中心（Center forVeterinary Medicine, CVM）負責人索羅門（StevenSolomon）在聲明表示：「現代獸醫學的進步在延長貓咪等許多動物生命方面，起了重要作用。但隨著壽命延長，（動物）會出現慢性疾病，例如骨關節炎。」

骨關節炎發生於緩衝骨骼末端的保護性軟骨因磨損而變薄，最終骨骼會相互摩擦，導致疼痛、減少關節運動，有時還會導致骨刺生成。

這些症狀被認為影響了60%的6歲以上貓和90%的12歲以上貓。

由於貓咪不擅長直接傳達症狀，研究人員詢問牠們的主人，牠們在進行跳上家具、使用貓砂盒或梳理毛髮等活動時的受損程度，並與貓咪罹患骨關節炎前的能力進行比較。

接著，主人得在貓咪接受治療後，評估牠們的反應。總體而言，在隨機臨床試驗中，比起接受安慰劑的貓，治療組的貓取得更好的評估分數。

Solensia每月由獸醫在貓咪皮下注射一次，其副作用包括嘔吐、腹瀉、注射部位疼痛、頭部和頸部疥癬、皮膚炎和皮膚瘙癢。由於副作用輕微，無需停止治療。

此藥物製造商Zoetis表示，它不該用於為繁殖而飼養的貓或懷孕、處在哺乳期的貓，人類也不該使用。Zoetis拒絕透露價格，但說新藥定價將「具競爭力」。

貓咪 關節炎 獸醫

延伸閱讀

貨架空空如也！Omicron打亂供應鏈 美國超市補不了貨

一度以為北韓射彈要打美國本土 西岸飛機停飛15分鐘

駐美處更名案停滯？ AIT主席莫健：沒聽說內部有在研究

不滿中國熔斷航班 美國揚言採取行動

相關新聞

日消防員兼職YouTuber！爽賺百萬被抓包 懲處出爐引網友論戰

近年有不少人都會兼職多份工作，可以工作與興趣兼顧，同時賺取零用錢。不過大部分公司亦有條例指明不可有副業或必須上報，以防員工的兼職與正職有利益衝突。日本近日有消防員於2020年至2021年間兼職做遊戲實況YouTuber...

逃了14年！性侵犯詐死躲到英國 因確診住院身分被識破

來自羅德島州的男子羅西(Nicholas Rossi)遭控性侵，2008年被通緝後，原先以為他已在2020年去世；但是實...

15歲走完「快轉人生」 美國早衰症少女蘿斯辭世

美國德州少女蘿斯（Adalia Rose）出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老阿嬤，但她不畏病痛...

快轉追劇樂當時間管理大師 日本腦科學家：恐留後遺症

在資訊爆炸、串流影音看不完的時代，許多人選擇快轉追劇。日本做過調查，二十多歲的年輕人加快播放速度看片的比率逼近五成，其他年齡層也在二至四成之間。不過日本腦科學家說，快轉播放的缺點，不只是「無法欣賞配樂」這麼簡單。

爽中樂透獲1.8億元 俄女坦言：想搬去倫敦

俄羅斯最大的彩券公司Stoloto表示，一名「俄羅斯樂透」新年抽獎活動的參與者幸運贏得5億盧布（約台幣1.8億元）彩金，...

陽光男打拚供19歲女友包吃包住 卻被愛上外國人的她刺殺身亡

日本東京都在1月9日發生一起兇殺案。根據日本媒體「文春Online」報導，一位名為佐藤優作的25歲男性，腹部被刺了一刀之後，馬上打電話給公司求救。但即使送醫搶救，仍在幾個小時後去世。而犯下殺人罪行的，則是和佐藤同居的前女友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。