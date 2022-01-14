日消防員兼職YouTuber！爽賺百萬被抓包 懲處出爐引網友論戰
近年有不少人都會兼職多份工作，可以工作與興趣兼顧，同時賺取零用錢。不過大部分公司亦有條例指明不可有副業或必須上報，以防員工的兼職與正職有利益衝突。日本近日有消防員於2020年至2021年間兼職做遊戲實況YouTuber（直播打遊戲），而被匿名舉報，消防局局長還要開記者會道歉，而網友對事件也有不同看法。
日本一名33歲的消防員在YouTube上傳遊戲實況的影片，活動的10個月内總共上傳314部影片，總觀看次數達到227萬人，透過廣告收入賺取大約115萬日元（約新台幣27萬元）。不過和歌山市地方法例規定，公務員不可有副業，在2021年10月有人匿名舉報「消防局内有人在做副業」，最後局方透過遊戲實況影片中的聲線識別出這位消防員。
事件曝光後和歌山市消防局就事件開記者會道歉、並表示會扣減該消防員的下個月十分之一薪水。而涉事消防員也承認，自己對副業的定義認識不足才會犯錯。
事件引發網友在Twitter討論，大部分意見同意在現有法例下這位消防員受到處罰是無可厚非，不過條例是否應該因時代變遷而調整呢？
有一部分網友提出以YouTuber這種不規則的工作爲副業，會有可能因睡眠不足等原因影響正職的表現，特別消防員是人命攸關的工作；如果有可能成爲分心的源頭，很難斷定副業是否恰當。
公務員的收入也成爲矚目點。網友提出公務員兼職的原因是收入不足，更有網友提出如果這位消防員短時間内從YouTube賺到115萬日元，反而應該把消防員變成副業。相反亦有網友反擊：「公務員薪酬低是事實，入職前已經說清楚，這是你自己的選擇！」、「工作量與薪酬如果不成正比，不是應該更無餘力做副業嗎？」、「如果真想做副業，根本就不適合做公務員」。
也有日本網友認為，公務員的私人時間不應受管制，而且網路直播打遊戲的收入不算勞動所得，「不是勞動所得的收入又怎麼算呢？」，所以大家工作簽約時要看清處楚員工守則，及時查詢、申報，避免不需要的麻煩。
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文章授權轉載自《香港01》
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