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使用iPS細胞治療脊髓損傷 日慶應大學創全球首例

中央社 / 東京14日綜合外電報導

日本慶應義塾大學生理學教授岡野榮之與骨科學教授中村雅也今天宣布，已完成把由誘導性多功能幹細胞（iPS）所製作的細胞，移植進脊髓損傷患者的全球首例手術。

日本經濟新聞報導，首例手術對象的移植過程順利，研究團隊接下來將花一年時間驗證手術安全性與有效性。

岡野今天透過視訊方式舉行記者會表示，很高興總算完成首例手術。這項臨床研究的計畫早在2019年2月就獲厚生勞動省專家會議通過，但受到疫情影響而有所耽擱。

脊髓損傷指的是因交通意外等造成脊髓受傷，嚴重時會留下手腳麻痺等活動及感知障礙；目前透過復健方式只能恢復僅存的一點點功能。

這次成為慶應大學臨床研究對象者，是發生脊髓損傷後2到4週，活動與感知完全麻痺的「亞急性期」（subacute）患者。

這項移植手術2021年12月在慶應大學醫院進行。研究團隊在讓患者術後進行一般復健的同時，將詳細調查手術安全性與活動功能改善等有效性。

中村在今天記者會上說，這是全球首例手術，雖然有可能被認為有效，但他們首重確認手術安全性。

臨床研究使用的是京都大學iPS細胞研究所從第3人細胞製作並保存的iPS細胞；研究團隊把iPS細胞製作成神經基礎細胞（神經前驅細胞）凍結保存，以注射方式移植約200萬個細胞進入接受手術患者的脊髓損傷部位。

由於移植進入的並非患者本人細胞，研究團隊使用免疫抑制劑來壓制排斥反應。

日本每年約新增5000名脊髓損傷患者，全境目前患者數逾10萬人。

日本

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