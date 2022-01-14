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陽光男打拚供19歲女友包吃包住 卻被愛上外國人的她刺殺身亡

聯合新聞網 / 綜合報導
25歲的男性佐藤優作在東京上班，且負擔同居女友的生活開銷，卻反遭對方殺害。圖擷取自IG
25歲的男性佐藤優作在東京上班，且負擔同居女友的生活開銷，卻反遭對方殺害。圖擷取自IG

日本東京都在1月9日發生一起兇殺案。根據日本媒體「文春Online」報導，一位名為佐藤優作的25歲男性，腹部被刺了一刀之後，馬上打電話給公司求救。但即使送醫搶救，仍在幾個小時後去世。而犯下殺人罪行的，則是和佐藤同居的前女友。

報導指出，佐藤和這位少女都是青森縣出身，去年四月一起來到東京同居。佐藤找到一份建設公司的工作，在公司裡十分活潑開朗，例如到同事家中作客時，還會拿青森蘋果分給小孩子吃，也常常和同事約出去釣魚等等，在公司裡非常有人緣。

然而和佐藤相比，女方的行徑卻完全相反。來到大城市後，女方經常流連於聲色場所，常常都一大早了仍不見蹤影，而且還有吸煙等不良行為。由於女方還未成年，因此讓佐藤非常擔心。

佐藤曾嘗試和女方溝通，希望她能先回青森，卻就此成為兩人感情的破口。不久後，女方宣稱她愛上了一位美國男性，並且要和佐藤分手。然而女方沒有經濟自主能力，當初搬家及房租都是由佐藤負擔，未成年的身份也找不到有人肯租房給她，連找打工都處處碰壁，因此一時之間還是暫住在佐藤家。

少女宣稱，等到她找到房子就會搬出去，不過就在最近，她得知美國男友即將返美，因此也沒必要繼續在東京逗留。正當佐藤感覺可以鬆一口氣時，不料卻發生這起不幸的命案

少女供稱，她是因為想擺脫佐藤的束縛，才會拿刀攻擊他，且本來不想要痛下殺手。然而佐藤同事卻反駁，說少女早就多次逃家，害得佐藤忙完工作後，還要去附近的公園找她，勸她回家吃飯。且女方非常不領情，明明一切生活支出都是由佐藤負擔的，卻多次要佐藤「滾出家門」，行徑相當離譜。如今鬧出人命，也已經無法挽回了。

青森 東京 命案

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