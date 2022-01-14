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3歲童看YouTube突見詭異小丑喊「殺」 家長大驚：太恐怖

香港01 / 卓柏安
施雯上傳照片，指圖中的小丑突然出現在YouTube影片中。 圖擷自Stephanie Zikmann臉書
施雯上傳照片，指圖中的小丑突然出現在YouTube影片中。 圖擷自Stephanie Zikmann臉書

家長任何時候都要小心別讓孩子接觸到不當資訊！英國媽媽施雯（Stephanie Zikmann）發現，3歲的兒子觀看的YouTube教育短片時，影片之間竟然插入了詭異小丑的鏡頭，稱要「殺死他們（Kill them all）」，其後更有小朋友被刀插頸及斬斷手臂的恐怖畫面。施雯對此感到十分擔心，而兒子看到畫面時沒有特別反應，質疑事件是否定期發生，「我們的孩子還在看什麼呢？」。YouTube發言人表示，建議家長安排孩子使用YouTube Kids，確保子女可以看到恰當的內容。

施雯指事發時丈夫正在教孩子數字，當他發現有廣告介紹「小朋友學數字」短片時就立即點擊了進去，短片原本的主題是數恐龍數目，在播放數分鐘後竟然出現1個詭異的小丑並說「殺死他們」，更展示刀插小朋友頸部及將小朋友手臂斬斷的畫面。她又提到，短片的背景音樂不斷重覆「殺死他們」，而且很易就會被記住。

施雯認為最大問題是兒子在觀看短片時似乎沒有異樣，「這是定時發生的事嗎？我們的孩子還在看什麼呢？」。她認為YouTube需要就平台上的內容負責，即使要審查所有短片亦須要避免漏網之魚出現。不少網友都指事件可怕及惡心，亦有人指自己有類似的事件發生過，最後只能將YouTube程式移除。

YouTube發言人回應指，YouTube平台從不以13歲以下人士為目標，建議13歲以下人士可以使用他們的另一個平台YouTube Kids，讓可以在更安全的情況下探索及發揮好奇心，家長亦可以根據使用者年齡設計不同使用者檔案。發言人又指他們在保護兒童及家庭方面投放了大量科技及人員，亦會諮詢專家及研究人員，根據他們的意見改進平台政策。

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文章授權轉載自《香港01》

YouTube

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