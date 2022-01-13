日本狠父將兩月大男嬰放入-18℃冰格 就醫遭起疑被捕

近日日本發生一宗變態虐兒案。一名42歲男子去年8月帶不足一歲細仔到醫院求醫，醫生發現男嬰身上多處骨折，懷疑受到暴力對待隨即上報兒童保護機關，警方於1月11日將該男子拘捕。警察搜查後發現這位冷血爸爸曾經將當時仍只是兩個月大的男嬰放入冰格，更在其電腦搜出其他犯罪證據。男疑犯及後自招，因為一個原因，將親兒當成人肉雪條！

疑犯西岡竜司今年42嵗，是有兩位兒子的四人家庭，日前因涉嫌虐待不足一歲的次子被捕。於2021年8月西岡夫妻兩人以男嬰左脚腫漲爲由到醫院求醫。被發現6個月大男嬰的左脚和肋骨等多處骨折，醫生懷疑男嬰受到虐待通知兒童保護機關，向警方報案。

警察進行搜查，從西岡疑犯電腦、手機得到多項犯罪證據。其中最駭人聽聞的事件在去年四月發生。一家人拜訪福岡市内的一間酒店時，疑犯西岡將當時兩個月大、衣衫輕薄的男嬰放入-18度冰格，甚至拍攝照片作記錄。

疑犯西岡也曾將遙控直升機在男嬰頭部附近盤旋，還將照片放上社交平臺Facebook。除此之外，還將男嬰以俯臥姿勢放置，無視撕心裂肺的哭聲長達四分鐘，半夜時分更用手指不斷彈熟睡男嬰的手。手機亦有其他犯罪證據，其中一部分影片能聽到男嬰媽媽在現場出言阻止。

不過，疑犯西岡卻否認控罪，表示只是因覺得兒子可愛而做出「惡作劇」。就事件日本網民都十分憤怒，「心理變態」、「子女並不是父母的物品」、「可能大哥都有被虐待過」，至於是甚麼原因男嬰會全身骨折，則仍有待調查。

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文章授權轉載自《香港01》