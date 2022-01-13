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新冠確診導致男性生殖器縮短？美泌尿科醫師：真的

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。畫面翻攝：The Sun
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。畫面翻攝：The Sun

英國太陽報12日報導，美國一位男子聲稱自己的生殖器因為確診新冠肺炎而縮小約4公分，醫師對此則是無能為力，此一疫後持久影響也已損害他的自信心。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」（Covid d*ck）是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。

根據報導，倫敦大學學院（UCL）帶領的一項3400人研究發現，其中200人通報長期新冠症狀，男性生殖器變小則是較罕見現象之一。這起事件的匿名當事人聯繫網路雜誌《Slate》一檔Podcast節目時聲稱自己是30多歲的異性戀男性，於2021年7月感染新冠肺炎，而且病得很重。

當事人表示，「當我出院時，就有一些勃起功能障礙（Erectile Dysfunction）問題，靠著一些醫療照護逐步好轉，但似乎留下一個持久問題，就是我的陰莖縮小了。在我生病之前，我是超出平均的，不到巨大，但絕對比正常要更大。我現在已經失去了約一英吋半（3.8公分），變成明確低於平均」。

按照當事人陳述，這明顯是因為血管損傷，他的醫師似乎覺得可能是永久傷害，「這應該不是真的很重要，但已對我在床上能力的自信產生深刻影響」。

美國泌尿科醫師溫特（Ashley Winter）解釋，男性確診新冠後生殖器收縮是勃起功能障礙的骨牌效應，「出現勃起功能障礙導致（生殖器）縮短是真的，陰莖在這一段時間沒有自行伸展，此時所有這些全血（Full blood）沒有流入，這會導致生殖器結疤（scarring）和生殖器縮短」，認為這可能就是當事人跟Podcast節目提及的狀況。

報導指出，有證據顯示新冠病毒能進入男性生殖器的血管，因此可能造成損傷，但新冠病毒不會經由性行為傳播。溫特醫師表示，當新冠病毒進到男性生殖器的血管內皮細胞時，就能防止適當的血液流動，進而有效阻止硬化，也提到一項研究指2名男子新冠完全康復後出現勃起功能障礙，而泌尿科醫師就在他們的生殖器內發現新冠病毒顆粒。

專家們表示，幸運的是此事並非完全無望，因為目前已有勃起功能障礙及其負面影響效果的療法。溫特醫師的另一個建議則是設法接受生殖器的新尺寸，「陰莖長度無法定義某人，而在絕大多數時候，對陰莖長度的不滿其實是自我驅動，而非伴侶驅動」。

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